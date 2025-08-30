Una carrera de F1 sin coches para los espectadores: el innovador enfoque del GP de los Países Bajos

ZANDVOORT, Países Bajos (AP) — Es la única carrera de Fórmula Uno donde los coches están prohibidos, al menos para los espectadores.

Los organizadores del Gran Premio de los Países Bajos se enorgullecen de exigir que casi todos los 110.000 aficionados esperados cada día de este fin de semana de carrera lleguen en transporte público o en bicicleta.

Mientras que otras carreras de F1 dedican grandes hectáreas a los coches de los espectadores —el Gran Premio de Miami ofrece 29 estacionamientos diferentes alrededor del Estadio Hard Rock— en los Países Bajos, convirtieron un estacionamiento para acomodar más bicicletas.

Las personas de fuera de los Países Bajos “te miran como si estuvieras loco” cuando escuchan que la carrera tiene espacio de almacenamiento para 45.000 bicicletas, afirmó Roy Hirs, gerente de movilidad del Gran Premio de los Países Bajos, a The Associated Press. “Pero aquí ven lo que somos capaces de hacer”.

Cuando el Gran Premio de los Países Bajos regresó en 2021 después de una ausencia de 36 años —gracias al apasionado apoyo de los fanáticos a Max Verstappen— los organizadores enfrentaron el desafío de acomodar a todos los asistentes. Hay dos carreteras hacia la ciudad, un parque nacional cercano, pero sin suficiente estacionamiento, explicó Hirs, por lo que “transportar a 110.000 personas en coche nunca iba a funcionar”.

Años de planificación crearon un sistema donde solo un pequeño número de vehículos puede entrar en la ciudad costera de Zandvoort durante el fin de semana de la carrera.

Miles de aficionados vestidos de naranja para apoyar al campeón holandés Verstappen llegan en bicicleta y las dejan en sitios que llevan nombres de circuitos de carreras como Monza y Suzuka. Hay autobuses desde campamentos cercanos y trenes que salen cada cinco minutos desde Ámsterdam.

Las pocas excepciones son principalmente para vehículos del circuito y del equipo, aficionados con discapacidades y residentes locales, comentó Hirs, añadiendo que el Gran Premio significa que los 17.000 habitantes de Zandvoort encuentran sus carreteras menos congestionadas que en un típico fin de semana de verano.

El Gran Premio de los Países Bajos dejará el calendario de F1 después del próximo año, pero su legado podría perdurar.

Hirs mencionó que los organizadores de otras carreras de F1 y eventos a gran escala han visitado para ver cómo funciona su enfoque sin coches en las carreras de autos.

“Creo que comienza con hablar sobre ello y luego la adopción llegará al final", expresó, "pero lleva tiempo”.

