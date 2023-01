Una coalición opositora denuncia el "silencio" del Gobierno ante los ataques yihadistas en el norte de Togo

Una coalición opositora de Togo ha denunciado este viernes el "silencio" de las autoridades ante el aumento de la violencia en el norte del país africano, afectado durante los últimos meses por un repunte de los ataques yihadistas ante la expansión de la inseguridad desde el Sahel hacia el golfo de Guinea.

Gérard Adja, alto cargo de Dynamique Monseigneur Kpodzro (DMK) --que aglutina a siete partidos y seis organizaciones civiles-- ha lamentado que "desde hace un tiempo hay terroristas que atacan a soldados en el norte del país" y ha reclamado que la oposición querría que las autoridades "informaran a los togoleses de lo que pasa".

"Nuestro país está preocupado. Hace no mucho, el Gobierno pidió a las fuerzas vivas de la nación, partidos políticos y asociaciones de la sociedad civil, que apoye a las Fuerzas Armadas sobre el terreno, pero no podemos apoyar a esta gente si no sabemos lo que pasa", ha explicado, en declaraciones a la emisora Radio France Internationale. "Estamos muy indignados por el silencio del Gobierno", ha agregado.

"Hay muertos, soldados que caen, poblaciones que se desplazan en masa y civiles asesinados. Esto es lo que pasa, dado que las redes sociales nos informan de que nuestros soldados mueren. Los que tienen la capacidad de informar a los togoleses no lo hacen. No comprendemos por qué el Gobierno no se pronuncia sobre esta situación, ya que no es normal que cosas así de graves pasen en nuestro país", ha zanjado Adja.

El área del Sahel en particular, y ahora cada vez más el del Golfo de Guinea, se han convertido en una prioridad para las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico que operan en la región, en especial en Burkina Faso, que ha experimentado un aumento significativo de los ataques desde el año 2015.

Europa Press