Una comisión de la ONU concluye que Israel ha cometido genocidio en Gaza

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

Una comisión de investigación de la ONU ha concluido que Israel ha cometido genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza, después de examinar los abusos perpetrados en el marco de la ofensiva militar que comenzó en octubre de 2023 y que sigue abierta a día de hoy.

Los investigadores han determinado que las autoridades y las fuerzas israelíes han cometido al menos cuatro de los cinco actos descritos como genocidas en la Convención contra el Genocidio de 1948 y aluden también como pruebas a las declaraciones explícitas de autoridades.

“Está claro que hay una intención de destruir a los palestinos en Gaza”, ha dictaminado la presidenta de la comisión, Navi Pillay, que señala a “los máximos escalafones” políticos como responsables últimos de esta campaña.