Una comisión parlamentaria analizará casos excluidos en amnistía en Venezuela: ¿en qué consiste

El Parlamento de Venezuela anunció la creación de una comisión especial que analizará casos de presos políticos, incluso los no amparados en la ley de amnistía recién promulgada, que debe liberar a cientos tras las rejas.

La conforman 23 diputados, 13 del oficialismo.

La ley fue aprobada el jueves por unanimidad en la Asamblea Nacional. Es un proyecto impulsado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la incursión militar estadounidense que llevó a la captura de Nicolás Maduro a inicios de enero.

El instrumento abarca en teoría los 27 años del chavismo, aunque el texto enumera 13 momentos específicos, desde el golpe de Estado a Hugo Chávez en 2002 hasta las protestas contra la reelección de Nicolás Maduro en 2024.

La oenegé Foro Penal denunció que el tiempo que abarca la ley equivale realmente a 20 meses.

La comisión especial asumirá pedidos de amnistía fuera de lo estipulado en la norma y hará recomendaciones o sugerirá a los tribunales para que ordenen liberaciones.

Se declaró desde este viernes en sesión permanente e iniciará reuniones inmediatas con el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia y la Defensoría Pública para evitar dilaciones innecesarias.

Velará igualmente por que se cumpla el lapso de 15 días para responder a pedidos de amnistía.

"Vamos a ser vigilantes de que se cumpla estrictamente el plazo para lograr los beneficios que esta ley otorga", dijo su presidente, el diputado Jorge Arreaza, que reivindicó el "nuevo momento político" que pregona Rodríguez.

"No somos una instancia paralela a la justicia, sino un órgano de control político para que los procesos ocurran con celeridad", apuntó.

"Tenemos una buena data de estos casos que hemos recibido durante estas dos semanas", complementó la diputada opositora Nora Bracho. "Hicimos muchos encuentros con los familiares, con las personas afectadas y todos ellos nos han consignado sus casos, sus documentos".

Foro Penal anunció que introducirá un primer pedido a la comisión para pedir la revisión de unos 230 casos que incluyen a personas con dos o tres años de prisión preventiva, mucho más de lo estipulado en el Código Penal; de más de 70 años de edad, y con problemas de salud.

Arreaza indicó que la comisión instruirá a familiares y abogados sobre los pasos a seguir, y enfatizó en que la solicitud debe realizarse ante el tribunal que lleva la causa.

La ley excluye casos relacionados con militares. Arreaza dijo que "la justicia militar también va a trabajar sus casos y dará beneficios donde corresponda".