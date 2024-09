Una concejala suiza se disculpa por disparar contra un cartel de María y Jesús

GINEBRA (AP) — Una concejala suiza ha pedido disculpas y, al parecer, ha solicitado protección policial frente a las amenazas recibidas tras disparar una pistola deportiva contra el cartel de una subasta de un cuadro de una Virgen con un niño del siglo XIV y publicar imágenes de sus rostros acribillados a balazos en las redes sociales.

Sanija Ameti, de 32 años, funcionaria del Partido Verde-Liberal, subió las imágenes en Instagram durante el fin de semana antes de quitarlas rápidamente. Más tarde dijo que había estado practicando disparos desde unos 10 metros (33 pies) y encontró el cartel como “suficientemente grande” para ser un blanco adecuado.

“Pido disculpas a las personas que se sintieron ofendidas por mi publicación. La borré inmediatamente cuando me di cuenta de su contenido religioso. No lo pensé”, escribió Ameti en X. “Lo siento muchísimo”.

El partido Verde-Liberal de Zúrich dijo que había dimitido de su dirección. Beat Rüfenacht, su copresidente, dijo que había oído que Ameti estaba “en un lugar seguro, y está bien”. Ameti no respondió a un intento de The Associated Press de ponerse en contacto con ella a través de las redes sociales.

Kath.ch, una página web del centro de medios de comunicación de la Iglesia Católica Romana en Suiza, dijo que los obispos suizos condenaron el tiroteo, diciendo que “esto hiere la sensibilidad religiosa de muchos católicos”. La página indicó que Ameti se había puesto en contacto por correo electrónico para decir que ella y su familia “se pusieron bajo protección policial debido a las amenazas”.

Farner Group, una consultora en la que trabajaba Ameti, dijo en un correo electrónico que había decidido el lunes “poner fin a la relación laboral”.

Las imágenes siguieron circulando el martes en los medios de comunicación suizos y en internet. El diario 20 Minutos publicó una foto de Ameti de pie en lo que parece una cripta con paredes de piedra y apuntando con una pistola. Otro fotograma mostraba agujeros de bala en las cabezas y rostros aureolados de María y Jesús.

AP