Una consulta medirá este domingo en Ecuador el respaldo social a los principales mensajes de Noboa

Ecuador celebra este domingo una consulta popular y un referéndum con el que el presidente, Daniel Noboa, busca adoptar una serie de reformas en algunos de sus principales ejes de Gobierno, entre ellos la lucha contra la inseguridad. Una cita que servirá además para medir la popularidad de los mensajes del mandatario en un contexto marcado por el repudio internacional al asalto a la Embajada de México.

En total, serán once preguntas, cinco de las cuales adoptarán la forma de referéndum, una figura reservada para reformas que afectan directamente a la Constitución. Este sesgo será también visible en las papeletas --con diferencia en dos colores, salmón y gris--, aunque no tanto en el concepto de las preguntas.

Todo estará vertebrado en torno a grandes ejes, entre ellos uno relativo a seguridad y que plantea dotar de mayor poder a las Fuerzas Armadas, una institución a la que Noboa ha recurrido en estas últimas semanas tras declarar oficialmente que Ecuador vive un conflicto armado interno como resultado de la actividad de las bandas armadas.

También plantea un aumento de las condenas para delitos graves o mayor control de las armas, así como autorizar la extradición de ciudadanos ecuatorianos, una posibilidad esta última que ya se planteó sin éxito en 2023 y que abriría la puerta al traslado de presuntos delincuentes a países como Estados Unidos.

El Gobierno propone el trabajo por horas o la figura del arbitraje internacional para resolver disputas en temas que pueden ir desde la inversión a los acuerdos globales.

Voto en españa

Los colegios abrirán de 7.00 a 17.00 horas y están llamadas a las urnas más de 13,6 millones de personas. El voto es obligatorio en Ecuador para todas las personas de entre 18 y 65 años, so pena de multa para quienes no ejerzan su derecho de sufragio y no sean capaz de justificar los motivos.

También se podrá participar desde el exterior --aunque en este caso el voto no es obligatorio--, donde están registrados cerca de 430.000 ecuatorianos, entre ellos unos 184.000 en España. En el caso español, se abrirán 19 recintos electorales repartidos por distintas ciudades.

Noboa ha insistido en la importancia de esta cita tras unos días en los que ha asegurado que Ecuador no ha dejado de recibir "palos", "sin parar". Así, ha llamado a utilizar el voto como "arma" frente a quienes quieren entorpecer los avances con todo tipo de estrategias.

El presidente ha enmarcado dentro de esta supuesta campaña el "sabotaje" que se estaría perpetrando sobre el sistema eléctrico, objeto de numerosos cortes en el suministro, y a la "campaña sucia" desatada desde el exterior tras el asalto a la Embajada mexicana para detener al exvicepresidente Jorge Glas.

"Han tratado, inclusive con presión internacional, de sancionarnos a nosotros como país, como país soberano, como país democrático, porque están nerviosos", ha asegurado esta semana Noboa. México, que ha llevado la causa ante la Corte Internacional de Justicia, ha solicitado la expulsión temporal de Ecuador de la ONU.