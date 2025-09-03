Una consultora responde al juez del 'caso Begoña Gómez' que no participó en el 'software' de la Complutense
Una consultora responde al juez del caso Begoña Gómez que no participó en el software de la Complute
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -
La consultora Deloitte se ha desmarcado del 'software' de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) por el que se investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, por presunta apropiación indebida, trasladando al juez instructor, Juan Carlos Peinado, que no participó ni en su creación ni en su mantenimiento.
A través de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la compañía contesta así al requerimiento del juez sobre "los códigos fuente, ejecutables, repositorios, desarrollos o entregables digitales en cuanto a su colaboración con la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense".
Deloitte indica a Peinado que la prestación de servicios profesionales a la cátedra que codirigió Gómez "tuvo por objeto la prestación de soporte y asesoría a la oficina de proyecto".
Tras recalcar que esa oficina de proyecto fue creada y estaba en funcionamiento "antes" de que ellos iniciaran su trabajo, incide en que "había sido constituida como el órgano encargado de coordinar los trabajos necesarios para la creación y desarrollo de un 'software' con el que se pretendía poner a disposición de las pequeñas y medianas empresas una herramienta digital que les facilitara la medición del grado de cumplimiento de sus objetivos en el ámbito de la transformación social competitiva".
Y "en la ejecución de la labor de soporte y asesoría a la oficina de proyecto, Deloitte Consulting nunca tuvo acceso directo al 'software' y tampoco participó en su creación, desarrollo y mantenimiento. Por este motivo, no contamos con los ejecutables, repositorios, desarrollos o entregables digitales de los códigos fuente del software de referencia", señala en el escrito.
El juez impulsó ese requerimiento a Deloitte porque las acusaciones populares de la causa pidieron una batería de diligencias "a fin de posibilitar la debida concreción del eventual escrito de acusación y poder preparar el eventual juicio oral".
La esposa de Sánchez, a la que el juez ha citado nuevamente a declarar, figura como investigada por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación.
Todo ello en el marco de cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias a favor del empresario Juan Carlos Barrabés; la gestión de la cátedra y los dos másteres que codirigía Gómez en la UCM; la presunta apropiación indebida del 'software' de dicha cátedra, y el nombramiento de Cristina Álvarez como su asesora en Moncloa.
