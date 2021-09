Una corriente del PSOE propone que el partido debata la instauración de una república federal laica

Pide una banca pública, una empresa pública de energía y retomar la función social de la propiedad entre las enmiendas a la ponencia marco

MADRID, 23 Sep. 2021 (Europa Press) -

La corriente Izquierda Socialista propone que el 40 Congreso del PSOE, que se celebrará los días 15, 16 y 17 de octubre en Valencia, debata la instauración en España de una República Federal Laica. Así lo plantea en varias de las casi cien enmiendas que ha presentado a la ponencia marco del partido, entre las que también destacan la creación de una banca pública, una empresa pública energética o retomar la función social de la vivienda.

El nuevo portavoz de esta corriente, el integrante de la Comisión Nacional del PSPV-PSOE, Vicent Garcés, elegido el pasado 11 de septiembre en la Asamblea Federal de la corriente --justo cuando cumplía 40 años desde que la crearon Pablo Castellano, Joan Garcés o Francisco Bustelo, entre otros--, ha argumentado en declaraciones a Europa Press que "cuarenta y tantos años después de la Transición es el momento de revisar el modelo de Estado".

Para ello, ha precisado que Izquierda Socialista propone en sus enmiendas la creación de una República, que tendría que ser a través de un "referéndum consultivo" inicial, que permitiera a partir de ahí una reforma de la Constitución. Ésta, asegura, puede ser reforma simple o una vía constituyente.

Garcés justifica la necesidad de revisar el modelo de Estado también en la "corrupción que ha impregnado la Casa Real" con el caso de Iñaki Urdangarín y ahora, "con lo que se sabe" del Rey emérito, quien ha realizado dos regularizaciones fiscales y está siendo investigado por la Fiscalía en tres procedimientos.

"Para nosotros lo más relevante es recuperar una forma de Estado democrática donde el presidente de ese Estado sea elegido y no fruto de una línea genética", argumenta y a renglón seguido recuerda que el PSOE "no es un partido monárquico", sino "republicano desde sus orígenes", que contribuyó a la República "a través del Pacto de San Sebastián". Ahora, más de cuarenta años después de la Transición, Izquierda Socialista cree que el PSOE tiene que avanzar en una nueva fórmula de Gobierno "no limitada por las constricciones presentes en la Transición".

Referéndum consultivo

No obstante, admite que en sus enmiendas no proponen plazos para este cambio de modelo de Estado, aunque sí el "referéndum consultivo" e ir articulando el "bloque de fuerzas necesario" para que en ese referéndum "gane la República" y se abra la vía de la reforma constitucional.

Otras de las enmiendas presentadas por Izquierda Socialista plantean que esa República sea un "Estado Federal", es decir, una "República Federal". Vicent Garcés justifica esta propuesta por entender que si se hubiera llevado a cabo antes no se habrían producido "ciertas reivindicaciones nacionalistas que se han decantado hacia el independentismo" en el País Vasco y Cataluña.

Así, respalda el diálogo como fórmula de resolución del "conflicto político" que reconoce en Cataluña y rechaza la "judicialización y la represión" de la cuestión catalana. En sus enmiendas no presuponen cuál debe ser la conclusión de ese diálogo pero sí insiste en "la vía de la República Federal para resolver democráticamente ese conflicto".

Y además, entienden que esa República Federal debe ser "laica" para "superar los enfrentamientos por cuestiones religiosas y acabar con ciertos privilegios que proceden de otros momentos históricos". Para ello, también plantean la denuncia del Concordato con la Santa Sede.

Impuestos mas progresivos y banca y energética públicas

En cuanto al plano económico, la corriente Izquierda Socialista propone en sus enmiendas que el Estado sea "más fuerte" y para ello, quieren que logre más ingresos por la vía impositiva, haciendo que los que más tienen paguen más y que la fiscalidad sea "más justa y progresiva". De esta forma, afirma el portavoz, el Estado podría ejercer "mejor" sus tareas de "redistribución de la riqueza" a través de los servicios que prestan las administraciones públicas a los ciudadanos, como la Sanidad y la Educación.

Entre las enmiendas de esta corriente también está la propuesta para crear una banca pública "frente a un sistema financiero cada vez más oligopólico" y que "ha llevado a crisis económicas enormes".

Y quieren que se cree una empresa pública energética, algo que, como en lo anterior, coinciden con el socio de Gobierno, Unidas Podemos. No obstante, no mencionan la recuperación anticipada de la energía hidráulica, pero sí que "el Estado recupere parte de sus competencias y mecanismos de acción e intervención en la sociedad que ha ido perdiendo en los últimos decenios al aplicar políticas neoliberales".

Intervención del estado en el ámbito de la vivienda

El acceso a la vivienda es otra de las cuestiones que abordan en las enmiendas, proponiendo que se recupere el concepto de "función social de la propiedad" con una mayor "capacidad de intervención del Estado --Gobierno, CCAA o ayuntamientos-- en el ámbito de la vivienda". A ello suman la necesidad de reforzar presupuestariamente y con recursos humanos tanto la Sanidad como la Educación pública.

En el ámbito laboral, piden la derogación de la reforma laboral y más diálogo y acuerdo entre Gobierno y sindicatos, mostrándose a favor de subir el Salario Mínimo en la línea que está llevando a cabo el Gobierno.

Defienden el sistema público de pensiones pero piden una auditoría que "permita hacer transparente lo que ha sucedido estos últimos años que han sido transferidos recursos a otros ámbitos".

Además de a Vicent Garcés, la Asamblea Federal de la corriente Izquierda Socialista eligió el pasado 11 de septiembre --en su reunión en la sede de UGT de la Avenida de América-- al resto de la Comisión Permanente Federal.

Lo hicieron en un acto que también sirvió para conmemorar los 40 años de existencia y los integrantes son, además del exeurodiputado del PSOE Vicent Garcés, que es el número uno: Carmen Castiñeira (Andalucía); Jorge Parada (Galicia); Isabel Andaluz (Madrid); Juan Gómez Colomera (Andalucía); Blanca Fernández (La Rioja); Juan Uriondo (Castilla La Mancha); Carmen Melendo (Aragón) y Pablo Álvarez (Asturias).