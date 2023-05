Una cosa de belleza: Mary Kay Inc. da inicio a las festividades del 60 º Aniversario honrando las historias de la Fuerza de Ventas Independiente

Dallas--(business wire)--may. 12, 2023--

Suelten el confeti y enciendan las velas rosas: el 13 de septiembre de este año, la icónica marca de belleza Mary Kay celebrará su 60 º aniversario. Para celebrar la ocasión, la marca está pidiendo a las consultoras de belleza independientes Mary Kay de todo el mundo que compartan sus historias Mary Kay en las redes sociales usando el hashtag #MaryKay60. La campaña 60 Años de Historias se extenderá hasta el jubileo de diamante de la compañía y brindará por los millones de empresarias que sostienen el legado de Mary Kay Ash de empoderar a la mujer antes, ahora y siempre.

Para dar el puntapié inicial a la campaña, la marca comparte en primer lugar su propia historia: la de su famosa fundadora, Mary Kay Ash. La historia de Ash se cuenta con todo lujo de detalles en un podcast especial de 40 minutos, con historias nunca antes compartidas, entrevistas y una visión de la leyenda del negocio. Antes. Ahora. Siempre. La historia de Mary Kay Ash está disponible a partir de hoy, cumpleaños de Mary Kay Ash, y los fans pueden escuchar en Spotify o dondequiera que escuchen sus podcasts.

Además del especial de audio, ya están disponibles los videos con varias empresarias Mary Kay en los canales sociales oficiales de Mary Kay y en MaryKay.com. A lo largo del año se publicarán más.

"Hay tanto entusiasmo en torno al 60 º aniversario de Mary Kay”, afirmó Nathan Moore, presidente de ventas y marketing global de Mary Kay. “Es un logro empresarial extraordinario y habla de la fortaleza de nuestra marca. Pero en el fondo, es una verdadera celebración de nuestras consultoras de belleza independientes. Sin su pasión, espíritu emprendedor y generoso, no habríamos logrado sobrevivir seis meses, ¡mucho menos 60 años! Con la campaña 60 años de historias, rendimos homenaje a sus trayectorias en el camino hacia nuestro gran día”.

No esperaban que Mary Kay se detuviera ahí, ¿verdad? Las luces de Broadway también brillan en rosa: un video muy especial del 60 º aniversario de Mary Kay se está emitiendo actualmente en Times Square en Nueva York, cada quince minutos durante las próximas semanas.

“Estamos empezando a celebrar nuestro aniversario”, añade Moore. “Nuestra fundadora, Mary Kay Ash, era muy reservada en cuanto a su edad. Pero este es un cumpleaños que ella habría celebrado con orgullo. Nosotros planeamos hacer lo mismo”.

Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper el techo de cristal, fundó la empresa de belleza de sus sueños en 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se ha convertido en una empresa multimillonaria con millones de miembros independientes en más de 35 países. Como compañía de desarrollo empresarial, Mary Kay está comprometida a empoderar a las mujeres en su camino hacia la independencia económica a través de la educación, la tutoría, la promoción, la creación de redes y la innovación. Mary Kay se dedica a invertir en la ciencia que hay detrás de la belleza y a fabricar productos de vanguardia para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y fragancias. Mary Kay cree en enriquecer vidas hoy para un mañana sostenible, asociándose con organizaciones de todo el mundo centradas en promover la excelencia empresarial, apoyar la investigación del cáncer, avanzar en la igualdad de género, proteger a las supervivientes de abusos domésticos, embellecer nuestras comunidades y animar a los niños a seguir sus sueños. Más información en marykayglobal.com, encuéntrenos en Facebook, Instagram, y LinkedIn o síganos en Twitter.

