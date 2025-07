Una cresta en forma de pluma reta la teoría evolutiva de los reptiles

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - Un equipo internacional dirigido por el Museo Estatal de Historia Natural de Stuttgart describe un nuevo reptil arborícola desconocido del Triásico Medio temprano, en un estudio publicado en 'Nature'. En concreto, Stephan Spiekman y Rainer Schoch describen a un reptil de 247 millones de años denominado 'Mirasaura grauvogeli', cuyo nombre significa 'Reptil Maravilla de Grauvogel'. La característica especial de este descubrimiento es que el reptil poseía una cresta dorsal con apéndices de estructura compleja, previamente desconocidos, que crecían de su piel y presentaban ciertas similitudes con las plumas. La cresta probablemente se utilizaba para exhibirla a otros miembros de la especie. El hallazgo demuestra que las estructuras cutáneas complejas no solo se encuentran en aves y sus parientes más cercanos, sino que podrían ser anteriores a los reptiles modernos. Este importante descubrimiento nos obliga a reconsiderar la comprensión de la evolución de los reptiles. La cresta del pequeño Mirasaura consta de apéndices individuales, densamente superpuestos, cada uno con un contorno similar al de una pluma y una estrecha cresta central. Si bien las plumas reales constan de numerosas y delicadas estructuras ramificadas llamadas púas, no hay evidencia de dicha ramificación en los apéndices del Mirasaura. Por ello, el equipo cree que la estructura de los complejos y singulares apéndices cutáneos del Mirasaura evolucionó en gran medida de forma independiente a la de las aves. "El descubrimiento de apéndices cutáneos tan complejos en un grupo tan antiguo de reptiles arroja nueva luz sobre su evolución. El Mirasaura es incluso más antiguo que los dinosaurios y no está estrechamente emparentado con ellos. Estudios de biología del desarrollo muestran que la base genética del crecimiento de apéndices cutáneos complejos, como las plumas, probablemente se originó en el Carbonífero, hace más de 300 millones de años. El Mirasaura proporciona la primera evidencia directa de que tales estructuras se formaron en las primeras etapas de la evolución de los reptiles, en grupos no estrechamente emparentados con las aves y los dinosaurios extintos", describe en un comunicado el doctor Stephan Spiekman, autor principal del artículo y científico del Museo Estatal de Historia Natural de Stuttgart. El estudio marca un punto de inflexión en una tendencia de casi 30 años en la investigación paleontológica que comenzó con el descubrimiento de dinosaurios emplumados en China a fines de la década de 1990. Antes de esta época, se pensaba que los reptiles, incluidos los dinosaurios que dieron origen a las aves, estaban cubiertos de escamas y que solo las aves verdaderas tenían plumas. Como resultado, los dinosaurios a menudo se representaban como animales perezosos y escamosos. Esta imagen cambió cuando la investigación comenzó a mostrar que muchos dinosaurios eran mucho más parecidos a las aves de lo que se pensaba anteriormente. El descubrimiento de dinosaurios emplumados, no aviares, en China provocó una ola de nuevos estudios que comenzaron a desdibujar las líneas entre los reptiles escamosos, "de sangre fría", por un lado, y las aves emplumadas, "de sangre caliente", por el otro. Ahora, está claro que la historia es aún más compleja. "Mirasaura grauvogeli nos muestra lo sorprendente que puede ser la evolución y su potencial. Produce repetidamente estructuras similares, completamente independientes entre sí, pero también estructuras tan diferentes que pueden distinguirse. Mirasaura desarrolló una alternativa a las plumas en una etapa muy temprana de la historia de la Tierra, mucho antes de los dinosaurios, algo inesperado y que estimulará el debate y la investigación", detalla Rainer Schoch, experto en reptiles y jefe del Departamento de Paleontología del Museo Estatal de Historia Natural de Stuttgart. Para estudiar a Mirasaura se han utilizado las últimas tecnologías, incluyendo imágenes de sincrotrón realizadas en el Sincrotrón Europeo (ESRF) para reconstruir el cráneo. Esto reveló una forma similar a la de un pájaro con un hocico estrecho, casi sin dientes, grandes cuencas oculares orientadas hacia adelante y un cráneo grande y abovedado. El hocico probablemente se usaba para extraer insectos de estrechos agujeros de árboles. Los drepanosauromorfos, a los que pertenece Mirasaura, son conocidos por los paleontólogos como criaturas extremadamente extrañas del período Triásico. Tenían extremidades anteriores prensiles, a veces con una enorme garra parecida a la de un Velociraptor. Tenían cuerpos largos, con forma de barril, una cola larga y prensil y manos que les permitían agarrarse a las ramas como los monos. Algunas especies incluso tenían una garra con forma de gancho en la punta de la cola para colgarse de las ramas.