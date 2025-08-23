Una DANA dejará tormentas y descenso de temperaturas en el noreste peninsular este domingo.

MADRID, 23 Ago. 2025 (Europa Press) -

Una dana dejará tormentas el domingo por la tarde en amplias zonas del valle del Ebro, Pirineos, y de parte del litoral mediterráneo, así como un descenso de las máximas en la mitad oeste peninsular, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, por la mañana, se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes en el litoral catalán, que avanzarán por la tarde hacia zonas del interior. Así, hasta seis comunidades autónomas estarán en alerta amarilla por lluvias (Cataluña, hasta el mediodía, y Aragón, Castilla y León, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana, a partir de las primeras horas de la tarde).

Por el flanco noroeste se prevé la aproximación de un frente poco activo por el noroeste y, por lo general, predominarán los cielos poco nubosos, con bancos de niebla matinales en Galicia, Cantábrico, alto Ebro, área mediterránea oriental, interior sudeste, sur de Andalucía y Alborán.

No se descarta algún chubasco aislado en el resto de las mitades norte, este y en Alborán. Podrían ser localmente fuertes en zonas del interior nordeste, sin descartar las montañas del sudeste.

En Canarias se esperan intervalos de nubes bajas en el norte y poco nuboso en el resto.

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en Canarias y en Galicia, mientras que aumentarán en Baleares y, acusadamente, en el Cantábrico oriental interior. Se espera superar los 35 grados en Badajoz, Córdoba o en zonas del litoral este, como Murcia, y se quedarán por encima de los 30 grados en Zaragoza, Almería o Madrid.

Las mínimas aumentarán en la mitad norte peninsular, localmente notable en Soria y zonas aledañas, o en Canarias. Por el contrario, no bajarán de 20 grados en la Comunidad Valenciana, en Jaén o en Baleares.

Los vientos serán flojos o moderados en la mayor parte de la Península y Baleares, con predominio de componentes sur y este en el área mediterránea oriental y tercio oriental, el nordeste en el Cantábrico y Galicia y las componentes oeste y suroeste en el resto.

En Canarias soplará alisio moderado con intervalos de fuerte.