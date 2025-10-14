Una de cada 10 personas en Italia vivió en la pobreza en 2024, según estudio

Una de cada diez personas en Italia vivió en la pobreza en 2024, según un estudio publicado este martes por el instituto nacional de estadística, que recalcó que las familias numerosas y los hogares de inmigrantes eran los más afectados.

Esto corresponde a 5,7 millones de personas o 2,2 millones de hogares y representa el 9,8% de la población, precisó el instituto.

Aunque la cifra se ha mantenido estable en los últimos dos años, representa un aumento significativo respecto a la última década.

El informe define la pobreza absoluta como la incapacidad de cubrir bienes y servicios esenciales.

Por ejemplo, en Roma, el umbral mensual en 2023 para una pareja joven con un hijo se situaba en 1568 euros (unos US$1800).

Según estándares europeos comparables, 13,6 millones de italianos -el 23% de la población- vivía en 2024 en riesgo de pobreza o exclusión social.

Según ese estándar más amplio, Italia se situaba por encima de la media europea del 21% en 2024, según Eurostat, peor que varios países de Europa occidental pero mejor que otros como Grecia, que alcanza casi el 27%.

El estudio también revela una marcada desigualdad entre hogares italianos y extranjeros: el 35% de los hogares compuestos exclusivamente por inmigrantes vivían el año pasado por debajo del umbral de pobreza, frente al 6% de los hogares formados solo por italianos.

