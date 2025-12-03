Una de cada 3 mujeres en España, 6,4 millones, ha sufrido algún tipo de violencia de su pareja, según Igualdad

MADRID, 3 dic. 2025 (Europa Press) -

Una de cada tres mujeres en España de 16 o más años, 6.445.301 mujeres (un 30,3%) ha sufrido violencia machista —física, sexual, psicológica o económica— por parte de una pareja en algún momento de su vida, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, publicada este miércoles por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad.

Se trata de la séptima edición de esta encuesta (basada en 11.894 entrevistas) realizada con el Instituto Nacional de Estadística (INE). El último estudio de estas características data de 2019.

"Los datos nos indican que el machismo sigue siendo una realidad prevalente, transversal y estructural", ha advertido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, este miércoles, durante la presentación del estudio.

BAJA LA PSICOLÓGICA SUBE "MÍNIMAMENTE" LA FÍSICA/SEXUAL

Igualdad señala que si se analizan los datos conjuntos de todas las formas de violencia "no se encuentran diferencias estadísticamente significativas", aunque sí observan una reducción en la prevalencia de la violencia psicológica de control en los 4 años previos a las entrevistas, que ha pasado de un 12,3% en la macroencuesta de 2019 a un 10,3% en 2024; y un "mínimo" incremento de la prevalencia de la violencia física o sexual en los últimos 4 años, que ha aumentado del 4,7% al 5,3%.

Fuera de la pareja, aprecian una "ligera" disminución de la prevalencia de la violencia física en los 4 años previos a las entrevistas, pasando del 2,6% en 2019 al 2,2% en 2024; y un incremento de la violencia sexual, que pasa de un 1,4% en la anterior encuesta a un 3,4% en esta. Este aumento, según Igualdad, se debe a los cambios metodológicos introducidos en el cuestionario, donde se han incluido tocar el "culo" y "los labios", los "genitales" y el "pecho" dentro del ítem de tocamientos indeseados.

"Hay en algún tipo de violencia donde sí que se ve una evolución, pero es una evolución menor", ha precisado Redondo, defendiendo que las políticas públicas "funcionan".

Igualmente, ha puesto en valor que hay más conciencia social y más mujeres que "lo verbalizan" pero, al mismo tiempo, ha criticado a los "partidos negacionistas" que "ocultan datos, que no quieren conocer la realidad" y que llevan "a los jóvenes" a "tiempos" que se creían "superados".

2,7 MILLONES DE MUJERES: VIOLENCIA FÍSICA O SEXUAL

En concreto, de los datos del estudio se desprende que el 12,7% de las mujeres residentes en España (lo que equivale a 2,7 millones de mujeres) dice haber sufrido violencia física y/o sexual por parte de la pareja en algún momento de su vida. El 9,2% de las encuestadas ha padecido violencia física de su pareja y el 7,7%, violencia sexual.

Además, el 2,8% de las encuestadas afirman haber sufrido esta violencia física y/o sexual en el último año, lo que equivale a 595.318 mujeres; y un 4,9%, en los últimos cuatro años. Asimismo, un 76,9% dice haberla sufrido en más de una ocasión y de ellas, el 39,2% aseguran haberla padecido durante más de 5 años.

Por otro lado, el 11,7% (una de cada 10, es decir, 2,5 millones de mujeres) de las encuestadas asegura haber soportado violencia económica por parte de la pareja en algún momento de su vida, incluyendo conductas como usar las tarjetas de crédito sin su consentimiento, impedirle el acceso a la cuenta bancaria o no permitirle trabajar o estudiar fuera del hogar.

A su vez, la macroencuesta indica que el 20,9% (2 de cada 10) de las mujeres residentes en España dice haber sufrido violencia psicológica emocional de la pareja en algún momento y un 25,1%, violencia psicológica de control.

La encuesta también revela que la violencia psicológica o la económica están presentes en prácticamente todas las relaciones en las que hay violencia física y/o sexual, en concreto, en el 95,6% de los casos.

De los datos también se desprende que el 16,8% de las mujeres que han sufrido violencia física, sexual o emocional de alguna pareja manifiesta haber denunciado esas conductas y el 71,7% dice haber recurrido a ayuda informal, un dato que desde Igualdad ven "esperanzador". En el caso de la violencia ejercida por la pareja actual, el 75,1% de las denuncias fueron interpuestas por la propia mujer.

Además, el 67,7% de las mujeres víctimas de violencia por parte de alguna pareja pasada dice que terminó la relación como consecuencia de esos episodios violentos, un porcentaje que baja hasta el 26% entre las mayores de 75 años.

Igualdad estima que, en el momento de la realización del trabajo de campo, entre 1.197.360 y 1.824.875 menores de edad vivían en hogares en los que la mujer estaba sufriendo algún tipo de violencia en la pareja. Si solo se tiene en cuenta la violencia física o sexual de la pareja, serían entre 208.861 y 458.134 niños y niñas.

EL 73,5% TIENE SECUELAS PSICOLÓGICAS

El informe también refleja que el 73,5% de las mujeres que ha vivido violencia física, sexual o emocional de la pareja y el 82,6% de las que ha padecido violencia física y/o violencia sexual, ha tenido consecuencias psicológicas derivadas de esta violencia y el 48,4%, lesiones físicas. De hecho, la probabilidad de haber tenido intentos de suicidio es casi 11 veces mayor entre las que ha padecido violencia física o sexual que entre las que nunca han sufrido violencia en la pareja.

"Lo más preocupante es que las secuelas no desaparecen con el tiempo, son secuelas graves. Y ya si nos referimos a las mujeres con discapacidad, pues es una situación más preocupante. El 16% de las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia en la pareja atribuye su discapacidad directamente a la violencia sufrida", ha avisado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza.

VIOLENCIA SEXUAL FUERA DE LA PAREJA

Por otra parte, el trabajo analiza las violencias sexuales que ocurren fuera de la pareja. En este sentido, el 14,5% de las mujeres entrevistadas dice haber sufrido violencia sexual fuera del ámbito de la pareja a lo largo de la vida, lo que equivale a 3,1 millones de mujeres, y el 7,4% (1,6 millones) aseguran haberla sufrido en la infancia, es decir, antes de los 15 años.

Además, el 3,1% de las mujeres afirma haber sido víctima de una violación, siendo el agresor un amigo o conocido en el 62,7% de los casos.

A su vez, el 10,4% de las mujeres que manifiesta haber soportado violencia sexual fuera del ámbito de la pareja, dice haber sufrido agresiones en grupo o 'en manada'. Además, un 2,8% de las entrevistadas de entre 18 y 24 años afirman que fueron violadas bajo los efectos del alcohol o las drogas, la denominada 'sumisión química'.

La macroencuesta refleja asimismo que el 36,2% de las mujeres residentes en España de 16 o más años ha sufrido acoso sexual en algún momento de su vida, el 16,2% durante la infancia y en el 71,3% de los casos el agresor fue un hombre desconocido.

Atendiendo al acoso sexual facilitado por la tecnología, el 9,4% de las mujeres (2.005.630) manifiesta haber recibido mensajes sexualmente explícitos inapropiados de forma virtual que les han hecho sentirse ofendidas y humilladas; y un 0,8% (161.038) ha sufrido que alguien haya compartido vídeos o fotos de ellas de contenido erótico o sexual, reales o manipuladas, sin su consentimiento.

Finalmente, el estudio revela que el 16,4% de las mujeres residentes en España de 16 o más años ha padecido acoso no sexual, y que el 12,2% ha sido objeto de acoso digital, con o sin connotaciones sexuales.