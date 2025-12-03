Una de cada 3 mujeres en España, 6,4 millones, ha sufrido algún tipo de violencia machista de su pareja, según Igualdad

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

Una de cada tres mujeres en España de 16 o más años, 6.445.301 mujeres, ha sufrido violencia machista (física, sexual, psicológica o económica) por parte de una pareja en algún momento de su vida (un 30,3%), un total de 6,4 millones de mujeres, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, publicada este miércoles por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad.

Se trata de la séptima edición de esta encuesta (basada en 11.894 entrevistas) realizada con el Instituto Nacional de Estadística (INE). El último estudio de estas características data de 2019 aunque los datos no son comparables debido a cambios metodológicos, según han precisado desde Igualdad.

"Los datos nos indican que el machismo sigue siendo una realidad prevalente, transversal y estructural", ha advertido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, este miércoles, durante la presentación del estudio.

En concreto, de los datos se desprende que el 12,7% de las mujeres residentes en España (lo que equivale a 2,7 millones de mujeres) dice haber sufrido violencia física y/o sexual por parte de la pareja en algún momento de su vida. En concreto, el 9,2% de las encuestadas ha padecido violencia física de su pareja y el 7,7% violencia sexual.

Asimismo, el 11,7% (una de cada 10) de las encuestadas asegura haber soportado violencia económica por parte de la pareja en algún momento de su vida, incluyendo conductas como usar las tarjetas de crédito de la mujer o pedir préstamos a su nombre sin su consentimiento, impedirle el acceso a la cuenta bancaria o no permitirle trabajar o estudiar fuera del hogar.

A su vez, la macroencuesta indica que el 20,9% (2 de cada 10) de las mujeres residentes en España dice haber sufrido violencia psicológica emocional de la pareja en algún momento.