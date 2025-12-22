Una de cada cuatro empresas alemanas prevé un deterioro de su actividad en 2026, según Ifo

BERLÍN, 22 dic (Reuters) - Alrededor del 26% de las empresas alemanas espera que su negocio empeore en 2026, según una encuesta publicada el lunes por el instituto económico Ifo.

El sondeo mostró que el 59% de las empresas no espera que su situación económica cambie en el próximo año, mientras que el 14,9% espera ver una mejora.

"Las empresas siguen siendo muy prudentes. No se percibe un espíritu de optimismo por ninguna parte", dijo Klaus Wohlrabe, jefe de encuestas del Ifo. "Casi ningún sector es realmente optimista respecto a 2026".

En el sector servicios, el 62,8% de los encuestados espera que su situación se mantenga estable, el 23,2% prevé una evolución desfavorable y el 14% confía en una mejora.

Un número especialmente elevado de valoraciones pesimistas procede del sector del comercio, con un 32,5% de las empresas que esperan un deterioro, según el Ifo.

Las perspectivas en el sector de la construcción también son poco halagüeñas, ya que el 33,2% de las empresas espera una situación menos favorable, el 56,5% ningún cambio y el 10,3% confía en una mejora del negocio.

"Las cifras son sorprendentes, dado que el sector podía esperar realmente el anunciado paquete de infraestructuras", dijo Wohlrabe. "Todavía no parece causar euforia". (Información de María Martínez; edición de Thomas Seythal; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)