Una de cada tres mujeres de la UE sufre violencia, mayoría de casos no se denuncian, muestra encuesta
Por Charlotte Van Campenhout
BRUSELAS, 3 mar (Reuters) - La violencia física y sexual afecta aproximadamente a un tercio de las mujeres de la Unión Europea a lo largo de su vida, pero la mayoría de los incidentes no se denuncian, reveló una encuesta el martes.
Los resultados de la encuesta, realizada por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, mostraron que solo el 11,3% de las mujeres denunciaron a la policía los abusos físicos o sexuales cometidos por personas ajenas a su pareja, y solo el 6,1% denunciaron la violencia ejercida por sus parejas sentimentales.
Entre las razones más comunes para no denunciar la violencia se encuentran la vergüenza, la culpa, el miedo y la desconfianza en las fuerzas del orden. El escaso conocimiento o acceso a los servicios de apoyo también se reveló como un factor contribuyente.
Alrededor del 30,7% de las mujeres de toda la Unión Europea dijeron haber sufrido violencia, lo que supone un ligero descenso con respecto al 33% registrado en la primera encuesta de este tipo realizada en 2012. El estudio también puso de relieve otras formas de abuso muy extendidas, como el abuso psicológico, económico y en línea.
"La violencia contra las mujeres es una violación de los derechos fundamentales", dijo la directora de la FRA, Sirpa Rautio. "Los Estados miembros tienen obligaciones claras de prevenir la violencia, proteger a las víctimas y garantizar el acceso a la justicia, y estos resultados muestran que aún queda mucho por hacer".
"PARADOJA NÓRDICA"
Las tasas de prevalencia variaron significativamente, desde el 57,1% en Finlandia hasta el 11,9% en Bulgaria.
Los vecinos nórdicos de Finlandia, conocidos por su alto nivel de igualdad de género, también mostraron altos niveles de violencia, con un 52,5% de las mujeres en Suecia y un 47,5% en Dinamarca que sufrieron violencia, mientras que los países del sur, con menor igualdad, muestran una dinámica de denuncia más compleja.
Esta disparidad, denominada "paradoja nórdica", podría reflejar variaciones reales en las experiencias de las mujeres o comportamientos contrastantes en la denuncia y diferentes percepciones de la violencia relacionada con las relaciones sexuales entre países, según los investigadores.
La primera encuesta de la FRA sobre la violencia contra las mujeres en la UE, realizada en 2012, mostró la misma paradoja.
El nuevo estudio se basó en entrevistas realizadas entre septiembre de 2020 y marzo de 2024 a casi 115.000 mujeres de entre 18 y 74 años. (Reporte de Charlotte Van Campenhout, edición de Andrei Khalip; Editado en Español por Ricardo Figueroa)