Una de cada tres mujeres de la UE sufre violencia, mayoría de casos no se denuncian, muestra encuesta

Por Charlotte Van Campenhout

BRUSELAS, 3 mar (Reuters) - La violencia física y sexual afecta aproximadamente a un tercio de las mujeres ‌de la Unión Europea a ‌lo ⁠largo de su vida, pero la mayoría de los incidentes no se denuncian, reveló una encuesta el martes.

Los resultados de la encuesta, realizada por ​la Agencia ⁠de los Derechos ⁠Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, mostraron ​que solo el 11,3% de las mujeres denunciaron a la policía los abusos físicos ‌o sexuales cometidos por personas ajenas a su ​pareja, y solo el 6,1% denunciaron la ​violencia ejercida por sus parejas sentimentales.

Entre las razones más comunes para no denunciar la violencia se encuentran la vergüenza, la culpa, el miedo y la desconfianza en las fuerzas del orden. El escaso conocimiento o acceso a los servicios de apoyo también se reveló como un factor contribuyente.

Alrededor del 30,7% ​de las mujeres de toda la Unión Europea dijeron haber sufrido violencia, lo que supone un ligero descenso con respecto al 33% ⁠registrado en la primera encuesta de este tipo realizada en 2012. El estudio también puso de relieve otras formas ‌de abuso muy extendidas, como el abuso psicológico, económico y en línea.

"La violencia contra las mujeres es una violación de los derechos fundamentales", dijo la directora de la FRA, Sirpa Rautio. "Los Estados miembros tienen obligaciones claras de prevenir la violencia, proteger a las víctimas y garantizar el acceso a la justicia, y estos resultados muestran que aún queda mucho por hacer".

"PARADOJA NÓRDICA"

Las tasas de ‌prevalencia variaron significativamente, desde el 57,1% en Finlandia hasta el 11,9% en Bulgaria.

Los vecinos nórdicos de ⁠Finlandia, conocidos por su alto nivel de igualdad de género, también mostraron altos ‌niveles de violencia, con un 52,5% de las mujeres en Suecia y ⁠un 47,5% en Dinamarca que sufrieron violencia, mientras que los países ⁠del sur, con menor igualdad, muestran una dinámica de denuncia más compleja.

Esta disparidad, denominada "paradoja nórdica", podría reflejar variaciones reales en las experiencias de las mujeres o comportamientos contrastantes en la denuncia y diferentes percepciones de la violencia relacionada con las relaciones sexuales entre países, según los investigadores.

La primera ‌encuesta de la FRA sobre la violencia ​contra las mujeres en la UE, realizada en 2012, mostró la misma paradoja.

El nuevo estudio se basó en entrevistas realizadas entre septiembre de 2020 y marzo de 2024 a casi 115.000 mujeres de entre 18 y 74 años. (Reporte ‌de Charlotte Van Campenhout, edición de Andrei Khalip; Editado en Español por Ricardo Figueroa)