Una de las testigos del caso por las fiestas 'bunga bunga' declara que Berlusconi le pagó un piso en Roma

La cantante Cristina Ravot ha afirmado este miércoles que Silvio Berlusconi le pagó un piso de 1,7 millones de euros en el centro de Roma, como parte de su declaración en el marco del caso 'Ruby', en el que el exprimer ministro italiano está acusado de corrupción y manipulación de testigos por las fiestas 'bunga bunga', en las que habrían participado menores de edad.

"Lo hizo porque siempre ayudaba a los que estaban a su alrededor a comprar una casa porque seg√ļn √©l, la casa es fundamental. Nos dijo que de peque√Īo hab√≠a sufrido precisamente por problemas con la casa y por eso quer√≠a ver tranquila a la gente", ha relatado Ravot en el tribunal.

La mujer ha confirmado que ha sido una de las muchas que han participado en las controvertidas veladas --"cenas muy elegantes", seg√ļn ella-- que Berlusconi sol√≠a celebrar en algunas de sus villas. "Me quer√≠a como una mujer hermosa, puede haber habido un acercamiento, le gusta enamorar a todos, mujeres y hombres, yo lo quer√≠a mucho", ha dicho durante el juicio, informa el diario 'La Repubblica'.

Ravot ha contado que este gesto se produjo como consecuencia de que su imagen apareciera en los periódicos como "la nueva novia" de Berlusconi, relacionándola "indebidamente" con el caso 'Ruby', lo que provocó que perdiera un contrato televisivo y se viera obligada a vender el piso, de cuyos gastos el exprimer ministro finalmente se hizo cargo.

Desde 2011 y durante a√Īos, Berlusconi estuvo ingresando en su cuenta 2.500 euros mensuales para sufragar todos estos gastos, as√≠ como los que la testigo manten√≠a con la Agencia Tributaria italiana. Antes de 2008, cuenta, recibi√≥ dos pagos de 50.000 euros "como reembolso de los gastos de la velada" en la que particip√≥.

"Siempre me llamaba porque le gustaba ver cantar a una chica hermosa, pero luego se preocupaba constantemente y me decía que quería hacer algo por mí. Le dije que no, entonces me convenció de que me regalaría la casa", ha testificado.

Otra de las testigos que ha declarado este miércoles ha sido la corista venezolana y antigua concursante de un programa de televisión Carolina Marconi, quien ha asegurado que Berlusconi siempre se ha comportado como "un padre".

"Lo conoc√≠ en 2008 en una boda, me ayud√≥ cuando me separ√© de mi marido. Me pag√≥ los abogados que est√°n conmigo desde hace diez a√Īos", as√≠ como a sufragar unas deudas por un inmueble. "Ten√≠a ojos para todos", ha relatado en calidad de testigo esta mujer a la que tambi√©n se sit√ļa en una de estas "cenas elegantes".

Es la primera vez que ambas mujeres declaran por este juicio, a cuya sesión de este miércoles no se han presentado otros diez testigos que estaba previsto que acudiesen. La siguiente vista está fijada para el 2 de marzo, donde comparecerán los asesores técnicos de la defensa del líder de Forza Italia.

El caso 'Ruby' recibe el nombre del alias que utilizaba la bailarina Karima El Mahroug, quien seg√ļn la Fiscal√≠a ten√≠a 17 a√Īos cuando acud√≠a a estas fiestas. El proceso ha dado lugar a tres juicios paralelos, en el primero Berlusconi fue acusado, aunque finalmente absuelto, de extorsi√≥n y prostituci√≥n infantil; el segundo est√° relacionado con una serie de personalidades que habr√≠an contratado a las chicas; y este √ļltimo por falso testimonio y soborno de testigos.