Una de las últimas sobrevivientes de la Shoah alerta de un repunte del antisemitismo

El odio a los judíos "progresa" de nuevo, alertó Tova Friedman, una de las últimas sobrevivientes de la Shoah, durante un discurso este miércoles en la cámara baja del parlamento alemán, donde pidió firmeza contra el antisemitismo

"No dejen que el antisemitismo recobre amplitud", dijo Friedman, uno de los pocos testigos aún vivos del exterminio de seis millones de judíos por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial

Friedman habló en el Bundestag ante el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, el canciller Friedrich Merz y los diputados, durante una conmemoración de las víctimas del nacionalsocialismo

"Salí de Auschwitz diciéndome que nunca más tendría que volver a tener miedo de ser judía, nunca jamás", declaró Friedman, de 87 años y que sobrevivió, siendo niña, en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, en Polonia

Pero "81 años más tarde, una gran parte del mundo se ha puesto en contra de nosotros", señaló. Le asusta "pensar en lo que está pasando en este mundo" que creía "ya superado"

"Mi nieto tiene que esconder su estrella judía (...) y mi nieta se vio obligada a abandonar su dormitorio porque otros estudiantes la acosaban", lamentó esta psicoterapeuta neoyorquina, cuya familia emigró a Estados Unidos después de la guerra

"En las calles de Nueva York se escuchan gritos de '¡Hitler tenía razón !', y los judíos del mundo entero se sienten de nuevo expuestos, atacados y detestados", agregó

En Alemania también "progresa el antisemitismo", agregó y pidió a los dirigentes que sean "un poco más firmes" para combatirlo

Friedman recibió un fuerte aplauso

Alemania se preocupa cada vez más por el auge del antisemitismo desde el ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza

En 2024 Alemania registró una cantidad récord de 6.236 crímenes y delitos de carácter antisemita, tres veces más que en 2022. Cerca de la mitad (48%) fueron atribuidos a la extrema derecha

El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), ahora en el primer lugar en algunas encuestas de intención de voto en el país, quiere romper con la cultura del arrepentimiento de Alemania por las atrocidades nazis