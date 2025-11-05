Una década después de mortal colapso de represa en Brasil, indígenas exigen justicia

BOGOTÁ (AP) — Una semana antes de lo que el pueblo indígena Krenak ahora llama "la muerte del río", dicen que podían sentir que se acercaba. Los pájaros dejaron de cantar, el aire se volvió pesado y un silencio inusual se asentó sobre su aldea en Minas Gerais, un estado del sureste de Brasil donde las colinas boscosas dan paso al serpenteante río Doce.

Luego, el 5 de noviembre de 2015, llegó el lodo.

Una represa minera propiedad de Samarco, una empresa conjunta entre la compañía brasileña Vale y el gigante anglo-australiano BHP Billiton, estalló río arriba cerca de la ciudad de Mariana, desatando un torrente de desechos tóxicos de mineral de hierro. Sepultó a la comunidad cercana de Bento Rodrigues y arrasó el valle del río Doce, matando a 19 personas y contaminando vías fluviales durante casi 600 kilómetros (370 millas) antes de llegar al Océano Atlántico.

Para el pueblo Krenak, que una vez dependió del río para su alimentación, rituales y vida diaria, el daño no fue solo ambiental sino espiritual.

"Fue el día más triste para mi pueblo", afirmó Shirley Djukurnã Krenak, una líder indígena cuya comunidad ha vivido durante generaciones a lo largo del río Doce. "Sentimos la muerte del río antes de que llegara".

El desastre de Mariana vertió un estimado de 40 millones de toneladas de desechos mineros en la cuenca del Doce, devastando uno de los sistemas fluviales más antiguos de Brasil, cuyo valle ha dado forma al paisaje de Minas Gerais durante millones de años.

Diez años después, la reconstrucción y las reparaciones se han demorado debido a disputas legales, y el río sigue contaminado por metales pesados. Las comunidades locales dicen que poco ha cambiado, incluso cuando Brasil se esfuerza por definirse como un líder de la política climática global y alberga la cumbre climática COP30 de las Naciones Unidas, frente al escepticismo de algunos de que el evento traerá cambios.

"Para nosotros, la lucha no se trata de discursos en la COP", expresó Krenak. "Se trata de supervivencia".

Una prueba para la credibilidad climática de Brasil

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ahora espera consolidar su reputación como líder ambiental global en la COP30 en Belém, en el corazón del Amazonas. Sin embargo, el legado no resuelto de Mariana y otros movimientos políticos recientes revelan la distancia entre el discurso climático de Brasil y la realidad, según Maurício Guetta, director de políticas legales del grupo de defensa Avaaz.

"Es contradictorio que un país que quiere liderar en clima siga aprobando leyes que reducen la protección de la naturaleza y los derechos indígenas", comentó, añadiendo que los territorios indígenas son de las barreras más efectivas del mundo contra la deforestación.

La congresista indígena Célia Xakriabá, quien representa a Minas Gerais, indicó que la tragedia sigue siendo "un crimen aún en progreso".

"El río Doce sigue enfermo.

Los peces están contaminados, la gente está enferma y los niños todavía preguntan cuándo se curará el río", manifestó. "No se pueden recuperar 19 vidas, y no se puede recuperar un río saludable".

Xakriabá señaló que la falta de justicia para las víctimas de Mariana socava la credibilidad de LA NACION antes de la cumbre.

"Es difícil hablar de liderazgo climático cuando el estado donde ocurrió este crimen ni siquiera se ha recuperado", dijo. "La verdadera política ambiental comienza con justicia para quienes viven las consecuencias".

Después del colapso de 2015, el estado de Minas Gerais debilitó sus leyes de licencias ambientales, un movimiento que Guetta dijo contribuyó directamente al desastre de la represa de Brumadinho en 2019, que mató a 270 personas.

En octubre de 2024, el gobierno de Brasil y los estados de Minas Gerais y Espírito Santo firmaron un acuerdo de 132.000 millones de reales (US$23.000 millones) con Samarco, el operador de la mina, y sus propietarios, Vale y BHP, para financiar reparaciones sociales y ambientales. El acuerdo récord, que elevará el pago total a 170.000 millones de reales (US$30.000 millones), incluye ayuda para las comunidades afectadas, pero los críticos dicen que persisten fallas más profundas en la gobernanza ambiental de Brasil.

"El desastre de Mariana mostró cuán frágil es realmente el sistema de control ambiental de Brasil", declaró Guetta. "En lugar de aprender de ello, hemos visto un proceso de desregulación".

El Congreso de Brasil aprobó una ley en 2023 que restringe las reclamaciones de tierras indígenas, y este año aprobó lo que los activistas llaman la "ley de devastación", que relajaría las licencias ambientales a nivel nacional. Los ambientalistas advierten que ambas amenazan con socavar los objetivos climáticos del país bajo el Acuerdo de París, el pacto global de 2015 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global.

Ahora, el Congreso de Brasil también está considerando un proyecto de ley nacional que aflojaría aún más la supervisión de proyectos mineros e industriales y "prácticamente desmantelaría el sistema de licencias ambientales de Brasil", indicó Guetta.

Añadió que las agencias ambientales de Brasil siguen subfinanciadas y con poco personal, incluso cuando la minería y la agroindustria se expanden más profundamente en ecosistemas frágiles.

El ministerio de medio ambiente de Brasil no respondió a una solicitud de comentarios.

Escepticismo sobre la "COP Indígena"

Krenak dijo a The Associated Press que su comunidad no asistirá a la COP30. Ve la cumbre climática como divorciada de las realidades enfrentadas por los pueblos indígenas y llena de "excusas" y falsas promesas.

"Si todas las COP anteriores hubieran funcionado, no seguiríamos hablando de crímenes como este", expresó.

En cambio, dijo, la verdadera acción climática comienza con la protección de ríos y bosques, y el reconocimiento de los territorios indígenas.

La antropóloga Ana Magdalena Hurtado, quien ha trabajado durante décadas con comunidades indígenas en América del Sur, comparte esa preocupación.

"Mi preocupación es que todo esto se ve muy bonito, pero las personas que se irán sintiéndose maravillosas son los académicos urbanos y los responsables de políticas, no aquellos que viven en territorios remotos", señaló Hurtado, profesora de antropología y salud global en la Universidad Estatal de Arizona.

Dedicar espacio a las voces indígenas en la COP30, añadió, es un paso bienvenido, pero la inclusión sin seguimiento puede hacer más daño que bien.

A medida que comienza la COP30, muchos líderes indígenas comparten ese escepticismo pero siguen siendo optimistas.

"Sigo creyendo que el cambio es posible", manifestó Krenak. "Que un día, nuestros hijos podrán beber un vaso de agua sin miedo a morir".

