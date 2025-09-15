Una delegación de eurodiputados visita Canarias hasta el jueves para evaluar el impacto de la ruta migratoria

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

Una delegación de eurodiputados, compuesta por seis miembros de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y encabezada por su presidente Bogdan Rzonca, visita esta semana Canarias para evaluar el impacto de la ruta atlántica de la inmigración en el archipiélago.

La visita se iniciará este lunes en Tenerife donde los eurodiputados accederán a un centro de primeras llegadas, mantendrán un encuentro con representantes de la agencia europea de fronteras Frontex y la Agencia de Asilo de la UE y se reunirán con el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo.

A las 17.30 horas tanto Clavijo como Bogdan Rzonca atenderán a los medios de comunicación para hacer un balance de la jornada de trabajo.

El martes, la delegación se trasladará a Gran Canaria donde visitará otro centro de primeras llegadas y mantendrá varios encuentros con representantes de comunidades de migrantes y asociaciones vecinales locales.

Además, los eurodiputados se reunirán con autoridades judiciales y con el fiscal encargado de los casos de menores no acompañados, así como con el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, que comparecerá ante los periodistas a las 17.30 horas acompañado de Rzonca.

El viaje de la delegación europea concluirá el miércoles con una visita a un instituto para escuchar a organizaciones que trabajan en la educación e integración de niños y, en particular, de menores no acompañados.

Asimismo, habrá reuniones con unidades operativas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como con Cruz Roja y Salvamento Marítimo.

Como cierre del viaje la delegación de eurodiputados --que contará con los españoles Jorge Buxadé, Sandra Gómez y Carmen Crespo-- ofrecerá otra rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria a las 14.00 horas.