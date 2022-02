Una delegación de Mauricio iza por primera vez una bandera del país en el archipiélago de Chagos

El Gobierno de Mauricio reclama a Reino Unido que respete la justicia internacional y se retire del lugar

MADRID, 14 Feb. 2022 (Europa Press) -

Una delegación de Mauricio que se ha desplazado en barco al archipiélago de Chagos, en disputa con Reino Unido, ha izado por primera vez una bandera del país en el territorio, en medio de las reclamaciones de las autoridades a Londres para que pongan fin a la colonización de las islas.

Según las informaciones recogidas por el diario británico 'The Guardian', la bandera ha sido izada en el atolón de Peros Banhos por el representante permanente de Mauricio ante Naciones Unidas, Jagdish Koonjul.

Los presentes en el acto han cantado el himno nacional, tras lo que Koonjul ha recalcado que se trata de "un acto simbólico" que "los británicos han realizado muchas veces para establecer colonias". "Nosotros, sin embargo, reclamamos lo que siempre ha sido nuestro", ha dicho.

Asimismo, se ha emitido un mensaje grabado previamente por el primer ministro, Pravind Jugnauth, en el que ha destacado que "es la primera vez que Mauricio encabeza una expedición a esta parte de su territorio".

"Me siento triste por no haber podido ser parte de esta visita histórica. Me encanta que nuestros hermanos y hermanas chagosianos hayan podido viajar a su lugar de nacimiento sin escolta extranjera", ha manifestado, antes de reiterar las reclamaciones territoriales de Mauricio sobre el archipiélago.

Posteriormente, Jugnauth ha señalado en declaraciones a 'The Guardian' que se trata de un momento "muy emotivo" para él y "muy histórico" para el país. "Hemos sido capaces de izar nuestra bandera en nuestro propio territorio", ha argüido.

"La comunidad internacional y las instituciones internacionales han decidido ya que este es nuestro territorio. Lo que estamos haciendo es legítimo", ha recordado, antes de decir que una retirada de la bandera por parte de las autoridades británicas sería "una provocación".

"Reino Unido no está cumpliendo con los fallos internacionales", ha criticado. Reino Unido incumplió el 22 de noviembre de 2019 la fecha límite impuesta por Naciones Unidas para devolver a Mauricio el control del archipiélago de Chagos, con lo que pasó a convertirse en ocupante colonial del territorio.

La visita es parte de una expedición científica iniciada el 8 de febrero después de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar fallara contra Maldivas y reclamara delimitar la frontera en esta zona, si bien Maldivas argumenta que Mauricio no ha demostrado que tenga el control del archipiélago.

La Asamblea General de la ONU aprobó en mayo de 2019 una resolución reclamando a Reino Unido que entregue el control del archipiélago en un plazo de seis meses, tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en este sentido.

La CIJ falló en febrero de 2019 que Reino Unido debe poner fin "lo más rápidamente posible" a su administración del archipiélago de Chagos, al considerar que no fue separado de forma adecuada de Mauricio tras su descolonización.

El país africano reclama la soberanía del archipiélago, ubicado en el océano Índico, y rechaza la decisión de Reino Unido de separar ambos territorios en 1965 a cambio de la independencia del país.

La decisión de Londres implicó el traslado de la totalidad de la población de Chagos a Mauricio por parte de Reino Unido y a petición de Estados Unidos para la construcción de su base militar en la isla de Diego García, la más grande del archipiélago.