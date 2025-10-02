Una delegación del Gobierno argentino viajará a EEUU en los próximos días para cerrar la financiación

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha avanzado que en los próximos días una delegación del Ministerio de Economía de Argentina, liderada por Luis Caputo, llegará en los próximos días a Washington para afinar los detalles previos a otorgar US$20.000 millones (17.018 millones de euros) a Argentina.

"Después de un intenso trabajo desde la reunión de [Donald] Trump con el presidente Javier Milei en Nueva York, en los próximos días espero que el equipo del ministro Caputo venga a Wahington para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero", escribió en su cuenta de 'X'.

Asimismo, añadió que durante la jornada del pasado martes con otros ministros de finanzas pertenecientes al G7, enfatizó "la importancia del éxito de las políticas económicas" de Milei para Argentina, la región y los países del G7.

Bessent aprovechó su mensaje para reiterar que el Tesoro estadounidense "está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario" y continuará observando "de cerca" los acontecimientos".

El titular del Tesoro estadounidense mantuvo hace una semana una reunión con Milei en el marco de unas negociaciones sobre un posible préstamo que ascendería a US$20.000 millones y la compra de deuda pública secundaria o primaria "cuando las condiciones lo justifiquen".

Además de las negociaciones entre el equipo económico del Gobierno argentino y Estados Unidos, Milei será recibido el próximo 14 de octubre por Trump en la Casa Blanca para mantener una reunión bilateral.