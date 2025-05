Una delegación rusa llega a Estambul para conversaciones sobre Ucrania, aunque sin Putin

ESTAMBUL, Turquía (AP) — La delegación de Rusia llegó a Estambul para las conversaciones de paz con Ucrania, dijo el jueves la portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova.

Sin embargo, el presidente ruso, Vladímir Putin, no formaba parte de la delegación, según una lista publicada por el Kremlin el miércoles por la noche, lo que provocó críticas de funcionarios occidentales que afirman que Moscú no se toma en serio el esfuerzo de paz.

Vladimir Medinsky, un asistente de Putin, liderará la delegación rusa que también incluirá a otros tres altos funcionarios, dijo el Kremlin. Putin también nombró a cuatro funcionarios de menor rango como "expertos" para las conversaciones.

A principios de esta semana, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy desafió al líder ruso a reunirse en persona en Turquía. Zelenskyy dijo que viajaría a Ankara, la capital turca, se reuniría con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y esperaría a Putin.

Zelenskyy se sentará a la mesa sólo con Putin, dijo el asesor presidencial de Ucrania, Mykhailo Podolyak.

Los detalles sobre la delegación ucraniana y si se reunirán con sus homólogos rusos aún no están claros, pero se espera que se aclaren después de que Zelenskyy y Erdogan se reúnan, según un funcionario ucraniano que solicitó anonimato para hablar abiertamente sobre el plan del día.

Tass dijo que las conversaciones se llevarían a cabo en una oficina presidencial en el Bósforo.

Moscú ofreció conversaciones en lugar de un alto el fuego

Putin celebró el miércoles por la noche una reunión con altos funcionarios del gobierno y miembros de la delegación para preparar las conversaciones, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Entre los asistentes a la reunión estaban el ministro de Defensa, Andrei Belousov; el jefe del Estado Mayor, el general Valery Gerasimov, y el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Sergei Shoigu.

Kiev y sus aliados europeos habían instado al Kremlin a aceptar un alto el fuego completo e incondicional de 30 días como primer paso hacia la paz. Putin rechazó de facto la propuesta, ofreciendo en su lugar conversaciones directas entre Rusia y Ucrania.

El Kremlin calificó las conversaciones del jueves como un "reinicio" de las negociaciones de paz celebradas en Estambul en las primeras semanas de la guerra en 2022, pero que se desmoronaron con rapidez. Moscú acusó a Ucrania y a Occidente de querer continuar la lucha, mientras que Kiev dijo que las demandas de Rusia equivalían a un ultimátum en lugar de algo en lo que ambas partes pudieran estar de acuerdo.

La delegación de Rusia entonces también fue encabezada por Vladimir Medinsky.

La propuesta de Putin se produjo después de más de tres meses de diplomacia iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien prometió durante su campaña poner fin con rapidez a la devastadora guerra. En las últimas semanas, el gobierno de Trump indicó que podría retirarse del esfuerzo de paz si no había un progreso tangible pronto.

Trump había presionado para que Putin y Zelenskyy se reunieran en Estambul, pero dijo el jueves que no le sorprendía que Putin no se presentara. Restó importancia a la decisión de Putin de no participar en las conversaciones.

"No pensé que fuera posible que Putin fuera si yo no estoy allí", dijo Trump durante una mesa redonda en Doha, Qatar.

Estados Unidos y los líderes de Europa Occidental han amenazado a Rusia con más sanciones si no hay progresos en detener los combates.

Ministros de la OTAN apoyan a Ucrania

El ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el senador Lindsey Graham en la ciudad turca de Antalya el miércoles por la noche. Antalya recibe el jueves a los ministros de Exteriores de la OTAN para discutir nuevos objetivos de inversión en defensa mientras Estados Unidos cambia su enfoque hacia desafíos de seguridad fuera de Europa.

Sybiha reafirmó el apoyo de Ucrania a los esfuerzos de mediación de Trump y agradeció a Estados Unidos por su continua participación, instando a Moscú a "reciprocidad a los pasos constructivos de Ucrania" hacia la paz. "Hasta ahora, no lo ha hecho", dijo Sybiha.

El jueves por la mañana, Sybiha también se reunió con otros ministros de Exteriores europeos, incluido su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, quien en una publicación en X reiteró el llamado a un alto el fuego y la amenaza de "sanciones masivas" si Rusia no cumple.

"Estamos en una situación muy difícil en este momento, y esperamos que podamos encontrar los pasos hacia adelante que proporcionen el fin de esta guerra de manera negociada y la prevención de cualquier guerra en el futuro", dijo Rubio el jueves.

La ministra finlandesa de Exteriores, Elina Valtonen, también en Antalya para las conversaciones de la OTAN, acusó a Moscú de no estar dispuesta a participar en un proceso de paz serio.

"Tenemos una silla vacía, que es la silla de Vladímir Putin. Así que ahora supongo que todo el mundo se ha dado cuenta de que solo hay una parte que no está dispuesta a participar en negociaciones de paz serias, y esa ciertamente es Rusia", dijo Valtonen.

Barrot compartió ese punto de vista: "Frente a los ucranianos hay una silla vacía, una que debería haber sido ocupada por Vladímir Putin", dijo. "Vladímir Putin se está resistiendo y, según toda evidencia, no quiere entrar en estas conversaciones de paz".

