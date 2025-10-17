Una detenida al desmantelar un punto de venta de droga en Sanlúcar

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 17 Oct. 2025 (Europa Press) - Agentes de la Policía Nacional de Cádiz han llevado a cabo este pasado jueves 16 de octubre una nueva actuación contra la distribución de sustancias estupefacientes en la localidad de Sanlúcar de Barrameda, desmantelando un punto de venta de droga y deteniendo a su presunta responsable. La investigación se inició al tenerse conocimiento de la reciente apertura de un nuevo lugar de distribución regentado en esta ocasión por una mujer, ha indicado la Policía Nacional en una nota. Tras las indagaciones realizadas y con la correspondiente autorización judicial, los agentes llevaron a cabo la entrada y registro del inmueble este pasado jueves, contando con la colaboración del juzgado en funciones de guardia de Sanlúcar. Durante la actuación se procedió a la detención de la persona responsable y a la incautación de diversas cantidades de droga, entre ellas, diez papelinas de sustancia estupefaciente, cuatro gramos de "rebujito", así como útiles para la preparación de las dosis y cámaras de videovigilancia instaladas como medida de seguridad. La Policía ha resaltado que durante la intervención varios vecinos de la zona felicitaron a los agentes por su labor y agradecieron el cierre de este punto de venta de droga. Estos enclaves, utilizados por organizaciones criminales para la venta de pequeñas cantidades de droga, suelen aparecer como consecuencia de la presión policial. En los últimos dos meses, las investigaciones han permitido el desmantelamiento de tres puntos de venta de sustancias estupefacientes en Sanlúcar, todos ellos dedicados al menudeo de cocaína, heroína y el conocido "rebujito", mezcla de ambas sustancias. Con esta intervención, la Policía Nacional ha manifestado su compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha contra el tráfico de drogas en la provincia de Cádiz, destacando la colaboración vecinal como "elemento clave" para erradicar este tipo de actividades ilícitas.