Una doble asistencia de Messi inspira a Inter Miami a ganar su primer título de la MLS

FORT LAUDERDALE, 6 dic - Inter Miami conquistó el sábado su primer título de la MLS Cup al ganar 3-1 a Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium, gracias a los goles de los argentinos Rodrigo De Paul y Tadeo Allende en los minutos finales tras recibir un par de asistencias de Lionel Messi.

El partido también marcó el retiro de los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba.

"Esta no se nos podía escapar, hoy más allá de que no fue un partido brillante jugamos con el corazón. Entiendo que desde que llegamos siempre hubo dudas, era mi primer temporada como entrenador de un equipo, encontré un grupo de jugadores que han entedido la manera de trabajar de nosotros y felices de terminar la temporada de esta manera", dijo el director técnico Javier Mascherano a la transmisión oficial del partido.

A pesar de que el alemán Thomas Müller condujo a un equipo de Vancouver que controló largos tramos y creó las mejores oportunidades, la final finalmente giró en torno a la influencia del argentino, ya que aseguró su primer título de la liga MLS y coronó su mejor temporada en suelo estadounidense.

Inter Miami abrió el marcador a los ocho minutos cuando el defensor colombiano Édier Ocampo metió el balón a su propia portería al desviar un centro del argentino Tadeo Allende.

Vancouver Whitecaps tuvo la opción más clara de empatar a los 38 minutos cuando el italiano Emmanuel Sabbi quedó sin marca en el área chica, pero estrelló su disparo en el pecho del portero Rocco Ríos.

El equipo canadiense mantuvo el control del balón después del descanso y finalmente lo hizo valer a los 60 minutos cuando Ali Ahmed entró al área y disparó un tiro bajo que Rocco Ríos alcanzó a tocar pero no pudo detener.

Dos minutos después, el equipo canadiense estuvo cerca de dar la vuelta al marcador con un disparo de Sabbi que pegó en los dos postes y posteriormente el balón se fue al frente de la portería.

Inter Miami aumentó su ventaja a los 72 minutos por conducto del argentino Rodrigo De Paul, quien definió de derecha ante la salida del portero japonés Yohei Takaoka tras recibir un pase de Messi.

El tercer gol de Inter Miami cayó a los 96 minutos cuando Tadeo Allende definió de derecha ante la salida del portero tras controlar con la cabeza un pase filtrado de Messi.

Al final del partido, Jordi Alba y Sergio Busquets, viejos amigos y ex compañeros del Barcelona, rompieron en llanto en su último partido. (Reporte de Janina Nuno Rios en Ciudad de México. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)