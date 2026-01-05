Una docena de petroleros cargados salieron de venezuela en modo oscuro, según tankertrackers.com

5 ene (Reuters) -

Alrededor de una docena de petroleros cargados con crudo y combustible venezolano partieron ⁠en los últimos ⁠días de las aguas del país en modo oscuro, aparentemente rompiendo un estricto bloqueo impuesto por Estados Unidos en ⁠medio de ‌una intensa ​presión que se intensificó hasta del presidente , según el servicio de monitoreo ​TankerTrackers.com.

Todos los buques identificados están sujetos a sanciones estadounidenses.

Un grupo ‌separado de buques, también bajo sanciones, abandonó ‌el país en los ​últimos días vacíos después de descargar importaciones o completar viajes de transporte interno.

Las salidas podrían suponer un alivio para la petrolera estatal venezolana PDVSA, que había acumulado un inventario muy grande de almacenamiento flotante en medio del bloqueo estadounidense, iniciado el mes pasado, que ha paralizado las exportaciones de petróleo ⁠del país.

Las exportaciones de petróleo son la principal fuente de ingresos de Venezuela. ​Un Gobierno interino dirigido ahora por la ministra de Hidrocarburos y vicepresidenta, Delcy Rodríguez, necesitará los ingresos para financiar el gasto y garantizar la estabilidad interna del país.

Al menos cuatro de los petroleros salieron de aguas venezolanas por una ruta al norte de la isla ⁠de Margarita tras detenerse brevemente cerca de la frontera marítima del país, según ​TankerTrackers.com, tras identificar los buques mediante imágenes de satélite.

Una fuente con conocimiento del papeleo de las salidas dijo a Reuters que al menos cuatro superpetroleros ‍habían sido autorizados por las autoridades venezolanas en los últimos días para salir de aguas venezolanas en modo oscuro.

No quedó claro de inmediato si las salidas se produjeron desafiando las medidas estadounidenses. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ​dijo el sábado que un "embargo petrolero" a Venezuela estaba en plena vigencia, pero agregó que bajo una transición entrante los mayores clientes de Venezuela, incluida China, seguirían recibiendo ‍petróleo. (Información de Reuters; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)