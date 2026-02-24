Una ejecutiva de Meta advirtió que el cifrado de Messenger era "muy irresponsable", según documento

Por Katie Paul y Jeff Horwitz

NUEVA YORK/SAN FRANCISCO, 24 feb (Reuters) - Los ejecutivos de Meta siguieron adelante con un plan para cifrar los servicios de mensajería conectados a sus aplicaciones Facebook e Instagram a pesar de las advertencias internas de que tal plan dificultaría la capacidad del gigante de redes sociales para señalar los casos de explotación infantil a las fuerzas del orden, según documentos internos de la empresa presentados en un caso judicial del estado de Nuevo México, en Estados Unidos.

"Estamos a punto de hacer algo malo como empresa. Esto es muy irresponsable", escribió Monika Bickert, directora de política de contenidos de Meta, en un intercambio de mensajes internos fechado en marzo de 2019, mientras se preparaba el anuncio público del plan por parte del director ejecutivo, Mark Zuckerberg.

La documentación, que se hizo pública el viernes pero que no se había divulgado anteriormente, contiene correos electrónicos, mensajes y documentos informativos obtenidos en el marco de una demanda presentada por el fiscal general estadounidense de Nuevo México, Raúl Torrez, que arrojan nueva luz sobre la valoración que hizo la empresa del impacto que tendría el plan y la opinión que tenían al respecto los altos ejecutivos responsables de políticas y seguridad en ese momento.

Torrez alega que Meta permitió a depredadores sexuales acceder sin restricciones a usuarios menores de edad y los puso en contacto con las víctimas, lo que a menudo condujo a abusos y tráfico de personas en el mundo real. El juicio comenzó este mes y es el primer caso de este tipo contra Meta que llega a un jurado. La información se da a conocer en un momento en que Meta se enfrenta a una ola de litigios y amenazas regulatorias a nivel mundial relacionadas con el bienestar de los usuarios jóvenes en sus plataformas.

Además de la demanda de Nuevo México, que se centra en la supuesta incapacidad de la empresa para hacer frente a la depredación infantil, una coalición de más de 40 fiscales generales está presentando demandas por el daño general que los productos de la empresa causan a la salud mental de los jóvenes.

Algunos distritos escolares también están demandando a la empresa, mientras que Zuckerberg testificó la semana pasada en otro caso presentado por abogados que representan a

supuestamente perjudicado por sus productos en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, también en EEUU.

La última presentación en el caso de Nuevo México acusa específicamente a Meta de tergiversar la seguridad de su plan para implementar el cifrado de extremo a extremo por defecto en su servicio Messenger, conectado a Facebook, que anunció por primera vez en 2019 y que posteriormente amplió para incluir los mensajes directos de Instagram.

RIESGO AUMENTADO

El cifrado de extremo a extremo, en el que el mensaje del remitente se transmite en un formato que solo el dispositivo del destinatario puede descodificar, es una función de privacidad estándar de muchas aplicaciones de mensajería, como iMessage, de Apple, Messages, de Google, y WhatsApp, de Meta.

Sin embargo, los defensores de la seguridad infantil, entre ellos el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), han argumentado que esta tecnología supone un riesgo mayor cuando se integra en redes sociales públicas que fácilmente ponen en contacto a los niños con personas que no conocen.

Los documentos presentados en Nuevo México muestran que altos ejecutivos de seguridad de Meta expresan ese mismo temor. A pesar de que Zuckerberg afirmó públicamente que la empresa estaba abordando los riesgos del plan, máximos ejecutivos de seguridad y políticas expresaron internamente su consternación, y Bickert, responsable de la política de contenidos, dijo que la empresa estaba haciendo "graves declaraciones erróneas sobre nuestra capacidad para llevar a cabo operaciones de seguridad", según muestran los documentos.

"Debo decir que no estoy muy interesada en ayudarle a vender esto", escribió Bickert sobre los esfuerzos de Zuckerberg por promover el cifrado por motivos de privacidad. Con el cifrado de extremo a extremo, "no hay forma de detectar la planificación de atentados terroristas o la explotación infantil" ni de remitir de forma proactiva esos casos a las fuerzas del orden, añadió.

En un correo electrónico de febrero de 2019, un documento informativo de Meta estimaba que el total de denuncias de imágenes de desnudos infantiles y explotación sexual presentadas por la empresa al NCMEC el año anterior habría descendido de 18,4 millones a 6,4 millones si Messenger hubiera estado cifrado, lo que supone una caída del 65%. Una actualización posterior del mismo documento indicaba que Meta "no habría podido proporcionar datos de forma proactiva a las fuerzas del orden en 600 casos de explotación infantil, 1.454 casos de extorsión sexual, 152 casos de terrorismo (y) 9 amenazas de tiroteos en escuelas".

FUNCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES

Andy Stone, portavoz de Meta, respondió a las preguntas de Reuters que las preocupaciones planteadas por Bickert y Antigone Davis, directora global de seguridad de Meta, llevaron a Meta a trabajar en características de seguridad adicionales antes de que la empresa lanzara la mensajería cifrada en Facebook e Instagram en 2023.

Aunque los mensajes están cifrados por defecto, los usuarios pueden seguir denunciando los mensajes inapropiados a Meta para su revisión y posible remisión a las fuerzas del orden.

"Las preocupaciones planteadas en 2019 representan la razón por la que desarrollamos una serie de nuevas funciones de seguridad para ayudar a detectar y prevenir los abusos, todas ellas diseñadas para funcionar en chats cifrados", afirmó Stone.

Entre las iniciativas de la empresa se encuentra la creación de cuentas especiales para usuarios menores de edad que impiden a los usuarios adultos iniciar contacto con menores que no conocen. (Información de Jeff Horwitz en San Francisco y Katie Paul en Nueva York; edición de Muralikumar Anantharaman; edición en español de Jorge Ollero Castela)