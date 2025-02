Una empresa húngara suministrará gas a transnistria, según un ministro

BUDAPEST, 21 feb (Reuters) - Una empresa comercial de propiedad húngara suministrará gas natural a la región separatista moldava de Transnistria a raíz de una petición del ministro de Energía de Rusia, dijo el viernes el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjarto. Decenas de miles de habitantes de Transnistria, una franja de territorio gobernada por separatistas prorrusos que se extiende a lo largo de la frontera de Moldavia con Ucrania, se vieron sumidos en una crisis energética el 1 de enero tras expirar el acuerdo de tránsito para los envíos de gas natural ruso a través de Ucrania. En una rueda de prensa difundida a través de la página de Facebook de Szijjarto, el ministro húngaro dijo que el vice primer ministro ruso responsable de la energía, se había puesto en contacto con él para hablar del suministro de gas y que también había tratado el asunto con su homólogo moldavo. Szijjarto no especificó qué empresa de propiedad húngara suministraría el gas y el ministerio no respondió inmediatamente a las preguntas enviadas por correo electrónico sobre el acuerdo. A finales de enero, el primer ministro de Moldavia, Dorin Recean, dijo que la Unión Europea aportaría 30 millones de euros (31,4 millones de dólares) para comprar y transportar gas natural a Transnistria y que la empresa húngara MOL tenía intención de firmar un contrato con Moldovagaz para suministrar gas a Transnistria. Este mes, las autoridades separatistas de Transnistria dijeron que la región empezó a recibir suministros de gas en virtud de un préstamo concedido por Moscú y que la filial del grupo suizo MET -MET Gas and Energy Marketing AG- firmó en febrero un acuerdo a corto plazo para suministrar gas a Moldovagaz.

(1 dólar = 0,9556 euros)

(Información de Anita Komuves; redacción: Anna Wlodarczak-Semczuk; edición de David Goodman; edición en español de Jorge Ollero Castela)