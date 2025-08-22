Una empresa privada china produce petróleo en Venezuela en virtud de un pacto de 20 años

Por Chen Aizhu y Marianna Parraga

SINGAPUR/HOUSTON, 22 ago (Reuters) - China Concord Resources Corp (CCRC) ha comenzado a explotar dos yacimientos petrolíferos en Venezuela y planea invertir más de US$1000 millones en un proyecto para producir 60.000 barriles diarios de crudo a finales de 2026, dijo un ejecutivo directamente involucrado en el proyecto.

El proyecto marca una inusual inversión de una firma privada china en el país de la OPEP, que ha luchado por atraer capital extranjero debido a las sanciones internacionales al Gobierno del presidente Nicolás Maduro. La cifra de inversión y el plan de producción se comunican por primera vez.

Pekín ha sido un aliado clave de Maduro y de su predecesor, el fallecido presidente Hugo Chávez, y actualmente compra más del 90% de las exportaciones totales de petróleo de Venezuela.

El gigante petrolero estatal chino CNPC estaba entre los mayores inversores en el sector petrolero de Venezuela antes de que las sanciones energéticas de Estados Unidos se impusieran por primera vez a Venezuela en 2019.

China también fue un gran prestamista de Venezuela.

A principios del año pasado, CCRC comenzó a negociar su participación en los dos campos petroleros —Lago Cinco y Lagunillas Lago— y firmó en mayo de 2024 un contrato de producción compartida de 20 años con Venezuela, dijo el ejecutivo, quien habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto.

El modelo de contrato, introducido por el Gobierno venezolano en 2020 en virtud de la Ley Antibloqueo para hacer frente a las sanciones de Estados Unidos, permite a los inversores actuar como operadores a cambio de una participación acordada en la producción.

PDVSA y el Ministerio de Petróleo no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Los yacimientos de la segunda región productora de petróleo de Venezuela, el lago de Maracaibo, forman parte de un grupo de bloques para los que PDVSA ha estado buscando socios en los últimos años.

La mayoría de los socios previstos son empresas poco conocidas sin historial de producción de petróleo, según un documento de PDVSA.

Sin experiencia previa en perforación petrolera, CCRC ha enviado desde septiembre pasado a unos 60 empleados chinos expertos en desarrollo de campos petrolíferos y un equipo de perforación chino, con el objetivo de reabrir rápidamente unos 100 pozos y recuperar la producción de crudo, dijo el ejecutivo.

La producción de los dos yacimientos, en gran parte paralizados en los últimos años por falta de inversión y conocimientos técnicos, alcanza ahora los 12.000 barriles diarios, según el ejecutivo.

CCRC tiene como objetivo desarrollar un total de 500 pozos y aumentar la producción hasta 60.000 a finales de 2026, dijo, y añadió que se trata de una mezcla de petróleo ligero y pesado se entregará a PDVSA y más pesado destinado a China.

"Debido a las sanciones de Estados Unidos sobre el sector petrolero de Venezuela, ninguna empresa de renombre se atrevería a operar allí, dejando oportunidades a pequeñas empresas como Concord", dijo el ejecutivo.

La petrolera estatal PDVSA, que controla las empresas conjuntas y los contratos, ha estabilizado la producción de petróleo en torno a 1 millón, en parte gracias a las licencias estadounidenses que permiten a un número limitado de socios extranjeros operar allí y exportar petróleo.

Desde que Estados Unidos impuso sanciones a Venezuela en 2019, la mayoría de las petroleras estatales chinas han dejado de extraer petróleo. Las refinerías independientes chinas, sin embargo, siguen comprando el petróleo a través de operadores. (Información de Chen Aizhu en Singapur, Marianna Parraga en Houston y reporteros de Reuters; edición de Tony Munroe, Florence Tan y Kim Coghill; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)