Una enorme explosión tras choque de avión de UPS en aeropuerto de Kentucky deja siete muertos

LOUISVILLE, Kentucky, EE.UU. (AP) — El aeropuerto de Louisville, Kentucky, comenzó a reanudar operaciones el miércoles por la mañana después de que un avión de carga de UPS se estrellara y explotara en una enorme bola de fuego cuando despegaba del centro de aviación global de la compañía. Al menos siete personas murieron y 11 resultaron heridas, dijeron las autoridades.

El avión se estrelló alrededor de las 5:15 de la tarde del martes mientras partía hacia Honolulu desde UPS Worldport en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville.

Un video del suceso mostraba llamas en el ala izquierda del avión y una estela de humo. El avión luego se levantó ligeramente del suelo antes de estrellarse y explotar en una enorme bola de fuego. El video también reveló partes del tejado destrozado de un edificio junto al final de la pista.

El número de muertos había aumentado a al menos siete el martes por la noche, y cuatro de los fallecidos no estaban en el avión, dijeron las autoridades.

El gobernador de Kentucky dice que el número de muertos podría aumentar

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo que esperaba que el número de muertos aumentara. También resultaron heridas once personas, algunas de las cuales tenían lesiones "muy significativas", señaló.

"Cualquiera que haya visto las imágenes, el video, sabe lo violento que es este accidente", afirmó.

Beshear dijo que no conocía el estado de los tres miembros de la tripulación a bordo del avión, un McDonnell Douglas MD-11 fabricado en 1991.

El centro de logística más grande de UPS está en Louisville. La compañía anunció el martes por la noche que había detenido la clasificación de paquetes en el lugar y no dijo cuándo se reanudaría. El centro emplea a miles de trabajadores, tiene 300 vuelos diarios y clasifica más de 400.000 paquetes por hora.

"Todos conocemos a alguien que trabaja en UPS", dijo Betsy Ruhe, miembro del Consejo Metropolitano de Louisville. "Y todos están enviando mensajes de texto a sus amigos, a su familia, tratando de asegurarse de que todos estén a salvo. Lamentablemente, algunos de esos mensajes probablemente no recibirán respuesta".

El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, dijo que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte está al cargo de la investigación y enviaría a 28 personas. Dijo que los funcionarios de manejo de emergencias de la ciudad habían publicado un formulario donde los residentes cercanos podían reportar escombros en sus patios.

El aeropuerto reanuda operaciones después de cerrar

El aeropuerto, mientras tanto, cerró por la noche. Comenzó a reanudar operaciones el miércoles por la mañana, con salidas y llegadas previstas en primer lugar para vuelos que fueron cancelados el martes.

Algunos vuelos programados en principio para el miércoles por la mañana fueron cancelados.

Algunos pasajeros varados pasaron la noche en el aeropuerto.

Varias carreteras cerca del aeropuerto permanecían cerradas el miércoles y un distrito escolar público en Louisville canceló clases y actividades para el día.

Pablo Rojas, un abogado de aviación, dijo que, basándose en los videos, parecía que la aeronave había tenido problemas para ganar altitud mientras un incendio ardía en su lado izquierdo alrededor de uno de sus motores. Dada la gran cantidad de combustible que transportaba, una vez que el fuego comenzó en esa área, solo sería cuestión de tiempo antes de que hubiera una explosión o el fuego creciera rápidamente.

"Realmente, el avión en sí casi actúa como una bomba debido a la cantidad de combustible", comentó.

El gobernador dijo que un negocio, Kentucky Petroleum Recycling, parecía haber sido "golpeado bastante directamente", y una operación de piezas de vehículos cercana también se vio afectada.

Se reúnen personas que buscan información sobre seres queridos desaparecidos

Eric Richardson se encontraba afuera de una academia de entrenamiento policial donde la gente se reunió buscando información sobre seres queridos desaparecidos el martes por la noche, con la esperanza de averiguar qué le había pasado a su novia. Ella estaba en un negocio de reciclaje de metales cerca de la explosión y no respondía su celular, le dijo a LA NACION. La ubicación en vivo de su teléfono decía que todavía estaba allí.

Bobby Whelan, amigo de Richardson, había estado frente a ella en la fila, pero se había ido minutos antes de la explosión. Dijo que se había alejado unos 400 metros por la carretera cuando escuchó lo que sonaba como una bomba explotando.

"No queremos pensar en nada más que en lo mejor", dijo Whelan. "Todos nuestros amigos estaban allí".

Un video tomado por Leirim Rodríguez muestra varias bolas de llamas enormes explotando en el cielo en fila, seguidas de grandes nubes de humo negro.

Tom Brooks Jr., quien dirige un negocio de reciclaje de metales en la calle, dijo que la magnitud increíble del accidente "sacudió todo el lugar".

"Esto fue masivo. Quiero decir, literalmente parecía una zona de guerra", expresó.

Destyn Mitchell trabajaba en un restaurante Outback, a unos 15 minutos en coche del accidente, cuando escuchó un fuerte estruendo.

"El ambiente en el restaurante estaba muy alterado", dijo. "Todos están realmente preocupados. Las personas que acababan de sentarse a comer se levantaron y se fueron en menos de 30 minutos y empacaron su comida porque querían apresurarse a llegar a casa".

El aeropuerto de Louisville está a solo diez minutos en coche del centro de la ciudad, que se encuentra en el río Ohio, en la frontera con el estado de Indiana.

Hay áreas residenciales, un parque acuático y museos en la zona. Golden informó desde Seattle. Los reporteros de AP Ed White en Detroit, John Raby en Cross Lanes, Virginia Occidental, y Adrian Sainz en Memphis, Tennessee, contribuyeron a este informe. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.