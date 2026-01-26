Una entusiasta de Bukele lidera una variopinta oferta de candidatos en Costa Rica

De un lado, la gran favorita: una politóloga derechista admiradora de Nayib Bukele. Del otro, se pisan los talones un adelantado economista, una ex primera dama y otros tres opositores: con la posibilidad de un balotaje, los seis protagonizan las presidenciales en Costa Rica

Laura Fernández, aspirante del oficialismo y partidaria de las políticas del presidente salvadoreño Bukele, lidera las encuestas con alrededor del 40%, el umbral para ganar en primera vuelta

Aventaja por más de 30 puntos a sus rivales, pero con un tercio de indecisos y el margen de error de los sondeos, no está descartada una segunda ronda el 5 de abril

En total la baraja incluye a 20 candidatos

- La seguidora de Bukele -

De 39 años, Fernández es la heredera política del presidente Rodrigo Chaves, de quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación

Para frenar la violencia, la autoproclamada "candidata de la continuidad" promete concluir una cárcel inspirada en la megaprisión de Bukele para pandilleros, subir las penas y suspender derechos en zonas conflictivas, como El Salvador bajo régimen de excepción

"Aplicaré medidas de mano dura que nos permitan sacar a los delincuentes de circulación y meterlos donde deben estar, en la cárcel", afirma

Incondicional a Chaves, adoptó su estilo sarcástico y confrontativo. Sus adversarios afirman que él gobernaría tras bambalinas, al no haber podido aspirar a la reelección consecutiva por estar prohibida

Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), es especialista en políticas públicas, y se considera "liberal en lo económico y conservadora en lo social"

Nació en la provincia costera de Puntarenas. Le gusta pescar, trotar y cocinar. Tiene una hija de tres años

- El economista con hipoacusia -

Candidato del tradicional Partido Liberación Nacional (centroderecha), el economista Álvaro Ramos, de 42 años, asegura que su discapacidad auditiva, en lugar de ser un obstáculo, le dio competencias para gobernar

"Nací sordo, pero este país me enseñó a escuchar", expresa Ramos, al decirse sensible a las preocupaciones de los costarricenses

Habla con cierta dificultad y usa audífonos especiales por la hipoacusia severa con que nació. Aprendió a leer y escribir a los tres años, y a hablar en un centro público de educación especial

Doctor en Economía por la Universidad de Berkeley, California, su examen de admisión a la Universidad de Costa Rica tuvo puntuación perfecta. Fue viceministro de Hacienda y presidente del seguro social

Nacido en San José, su padre fue viceministro de Seguridad y su madre funcionaria pública. Tiene dos hijas. Católico, entre sus pasatiempos están la lectura y los videojuegos

- Una primera dama no convencional -

Conoció el poder como primera dama. Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (centro), forjó su imagen pública como experta en urbanismo, apartada del papel convencionalmente asignado a la esposa de un presidente

Durante el gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022), la arquitecta de 45 años lideró proyectos de planificación territorial y transporte

Cuenta con estudios ambientales y de urbanismo en la Universidad de Harvard y una maestría del MIT en Cambridge, Massachusetts (Estados Unidos)

Promete trabajar para cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural, modernizar las estrategias contra el crimen organizado y empleo para los jóvenes

Nació en San Carlos (norte del país). Le gusta leer, el cine y hacer ejercicio. Es madre de un niño de 12 años y su esposo se ha mantenido al margen de la campaña

- Un evangélico, un izquierdista y un familiar de Bukele -

Fabricio Alvarado, del ultraconservador Partido Nueva República, es un periodista de 51 años, diputado y excandidato presidencial (2018 y 2022). Activista contra el matrimonio igualitario y el aborto, fue acusado por una mujer de abuso sexual cuando ella era menor, lo que él niega

En la políticamente conservadora Costa Rica, Ariel Robles, diputado de 34 años, del Frente Amplio, busca ser el primer izquierdista que va a segunda ronda. Su mensaje es moderado. Habla de "dictadura" en Nicaragua y Venezuela, impulsa la sostenibilidad ambiental y equidad de género

Casado con una prima hermana de Bukele, José Aguilar, sociólogo de 46 años, del Partido Avanza (centroderecha), trata en público de distanciarse del presidente salvadoreño, pero apoyaría un estado de excepción para enfrentar al crimen