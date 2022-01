Una escocesa esquía junto a su perra en un incríble reto de skijoring

Eleanor Crabb, de 27 años, se mudó de Escocia a Alberta (Canadá) hace varios años, y ahora le encanta disfrutar de la nieve siempre que puede. Eleanor es una esquiadora empedernida y ha visitado muchas de las pistas de esquí cercanas.

Hace dos años, Eleanor decidió poner a prueba sus habilidades con un nuevo tipo de reto: esquiar con su mezcla de pastor alemán, Akela. A Eleanor y Akela les encanta el skijoring, y hace poco lo probaron en un puente colgante cubierto de espesa nieve blanca.

"Estábamos de excursión y vimos el puente cubierto de nieve. Pensé que sería genial esquiar sobre él", afirmó Eleanor. En el vídeo, Akela arrastra por el puente a su dueña, pese a que es bastante empinado por lo que no fue necesario que su mascota hiciera mucho esfuerzo.

"Me alegro de que Akela y yo compartamos aficiones, me hace muy feliz", confesó la escocesa."Hacemos ciclismo de montaña, piragüismo y esquí juntos, y eso nos da un vínculo muy especial. Definitivamente, no empezamos con los puentes colgantes, es un deporte que llevamos tiempo haciéndolo", explicó Eleanor.

"Es una actividad estupenda para probar, pero la gente debería empezar primero en un campo abierto. Hay que saber esquiar a un nivel avanzado", concluyó.