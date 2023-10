El corégono picudo, una especie de pez que vivía en los estuarios del Mar del Norte y que está oficialmente extinta, resulta estar viva y coleando.

Investigadores de la Universidad de Ámsterdam y el Museo de Historia Natural de Londres extrajeron ADN de múltiples restos conservados en el museo, de hasta más de 250 años de antigüedad. A continuación, compararon el ADN de estos peces de museo con el ADN de varias especies hermanas que existen actualmente. Los biólogos apenas encontraron diferencias genéticas entre el corégono picudo y una especie llamada lavareto o farra. Dado que esta especie todavía es común, el corégono picudo no está extinto.

En una publicación reciente en la revista BMC Ecology and Evolution, los investigadores describen cómo aislaron el ADN mitocondrial de los peces. Incluso lograron obtener un pequeño fragmento de ADN de un velero seco del Mar del Norte de 1754 que Linneo utilizó para la descripción oficial de la especie. A continuación, utilizaron el ADN para crear un árbol filogenético, en el que todos los gritos examinados (Coregonus oxyrinchus) terminaron en el mismo grupo que el pescado blanco europeo (Coregonus lavaretus).

Por lo tanto, según los investigadores, el corégono picudo no es una especie separada. El primer autor, Rob Kroes, de la Universidad de Ámsterdam, dice en un comunicado: "El lavareto o farra está bastante extendido en Europa occidental y septentrional, tanto en ríos y lagos de agua dulce, como en estuarios y en el mar. Debido a que no encontramos diferencias de especies entre el corégano picudo del pasado y el lavareto o farra de hoy, no consideramos que el primero esté extinto."

Entonces, ¿cómo es posible que la especie fue declarada oficialmente extinta en 2008? Kroes dice: "A menudo ocurre que hay confusión sobre si los animales pertenecen a una misma especie o no. Especialmente cuando se trata de peces. A menudo tienen muchas variaciones en los rasgos morfológicos dentro de una especie. En este caso, los biólogos pensaron durante mucho tiempo que el corégano picudo es una especie diferente del lavareto debido a la longitud del hocico y al número de branquiespinas, pero estas características simplemente no son adecuadas para decir que el es una especie diferente: nuestra investigación de ADN ahora muestra claramente que no lo es".

Parece necesario un cambio del nombre oficial de la especie en latín. Sin embargo, una modificación definitiva del nombre requiere un poco de investigación adicional sobre el ADN del pescado seco de 1754. Según los investigadores, esto será difícil de lograr.