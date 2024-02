Dos nuevas especies de roedores nativos de Australia han sido identificadas de una tercera previamente descrita por la ciencia, gracias a un estudio de la ANU (Australian National University).

Anteriormente se pensaba que Pseudomys delicatulus, conocido apropiadamente como ratón delicado, era una sola especie que abarcaba una enorme extensión del país desde Pilbara en Australia Occidental, a través de partes del Territorio del Norte y a través de Queensland hasta la frontera con Nueva Gales del Sur.

Pero los investigadores de ANU y CSIRO pensaron que podría haber más en la historia. La autora principal, la Dra. Emily Roycroft, de ANU, dijo que ahora sabemos que en realidad hay tres especies distintas. "Gracias a la nueva tecnología genética, hemos confirmado que el ratón delicado representa a tres especies, no una. Identificar especies no descritas y darles nombres oficiales contribuye en gran medida a garantizar que reciban el cuidado adecuado", explicó.

El estudio ha sido publicado en Molecular Ecology.

Roycroft dijo que si bien puede resultar difícil para el ojo inexperto distinguir las especies, el descubrimiento es importante para el futuro del diminuto ratón.

"Las dos nuevas especies no han recibido ninguna atención de conservación o investigación porque no sabíamos que estaban allí", dijo Roycroft en un comunicado. "No sabemos, por ejemplo, si las disminuciones de población han pasado desapercibidas como resultado de que las tres especies hayan sido evaluadas como una sola unidad. El delicado ratón no ha sido una prioridad de conservación, pero eso se debe a que se pensaba que tenía una distribución tres veces más grande de lo que realmente es. Esto nos permitirá reevaluarlo".

Roycroft dijo que el ratón delicado se diferencia de los ratones que puedes encontrar en tu casa o patio trasero en algunos aspectos importantes.

"Los ratones domésticos, las ratas negras y las ratas marrones son especies invasoras traídas a Australia desde la colonización británica. Son muy diferentes a los roedores nativos, tanto evolutivamente como ecológicamente. Compiten con nuestras especies nativas por los recursos", dijo.

"Los ratones delicados son parte de un grupo de roedores nativos que han estado evolucionando en Australia durante los últimos cinco millones de años. Son una parte crucial del entorno natural y los ecosistemas de Australia. Los ratones delicados son nuestro roedor australiano más pequeño: pueden pesar tan poco pesan seis gramos, por lo que son realmente pequeños".

El estudio también encontró que estos ratones se adaptan perfectamente a su entorno, ya sea un desierto árido o un bosque.

Las tres especies ahora recibirán nombres comunes que indiquen su ubicación: ratón delicado occidental o ratón delicado de Pilbara, ratón delicado oriental y ratón delicado del norte.