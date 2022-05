Una espontánea grabó el momento en que un canguro se coló en un bar en Australia y la gente parecía no inmutarse

La directora de producción Penny Wittenbaker, de 23 años, visitó la taberna John Forrest de Perth (Australia), donde fue testigo de cómo el canguro atravesaba el pub desde la puerta principal hasta la trasera.

"Me reí, pensando que esto es tan australiano". Los demás clientes del pub no se inmutaron cuando el canguro pasó por delante de ellos y siguieron con su día. El camarero me dijo que esto es algo habitual, de ahí que la mayoría de las personas que aparecen en el vídeo parezcan no inmutarse", explicó Penny.

"Estaba acostumbrado a tener canguros a mi alrededor cuando crecía en mi casa familiar, pero nunca había visto a uno entrar en un local de hostelería", añadió la australiana.

Penny, que reside en Inglaterra desde hace varios años, le sorprendió lo poco sorprendida que parecía la gente cuando vieron entrar al exótico animal, algo que sería impensable si la misma situación ocurriera en Europa.