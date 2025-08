Una estatua de sirena, obra de Peter Bech, será retirada en Copenhague por considerarse "pornográfica"

MADRID, 6 Ago. 2025 (Europa Press) -

La estatua 'La gran sirena', del artista Peter Bech, será retirada de su localización actual, en el Fuerte Dragor en Copenhague (Dinamarca), por considerarse "pornografía", según informan medios locales. Así, habría sido la propia Agencia Danesa de Palacios y Cultura quien ha pedido la retirada de esta obra, 'Den Store Havfrue', que tiene unas dimensiones de 4 metros de ancho y 6 metros de alto, porque no se "alinea con el patrimonio cultural del monumento de 1910". Según The Guardian, el municipio de Dragor ha rechazado la oferta de Bech de donarlo. Concretamente, la estatua ha recibido los calificativos de "fea y pornográfica" por parte del crítico de arte del periódico local Politiken, Mathias Kryger, mientras que el sacerdote y periodista Sorine Gorfredsen ha asegurado que erigir "una estatua del sueño erótico de un hombre" no va a promover la "aceptación" de muchas mujeres con su propio cuerpo.

"Es verdaderamente alentador que muchos consideren la estatua vulgar, poco poética e indeseable, porque nos estamos asfixiando en cuerpos autoritarios en el espacio público", ha añadido Gorfredsen. El autor de esta escultura metálica de 14 toneladas, Peter Bech, ha explicado en el diario británico que no entiende las críticas y que los pechos de la figura de piedra son simplemente "de un tamaño proporcional" a su escala. Cuando Bech creó la estatua, en 2006, 'La Gran Sirena' se colocó en el muelle de Langelinie, en Copenhague también, cerca de la 'Sirenita' original. Sin embargo, fue retirada en 2018 después de que los vecinos la denunciaran como "sirena falsa y vulgar".