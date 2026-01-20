Una estatua del golfista Seve Ballesteros desaparece en España

MADRID, 20 ene (Reuters) -

Las autoridades españolas han abierto una investigación tras la desaparición de una estatua conmemorativa del golfista Seve Ballesteros en su localidad natal de Pedreña, situada cerca de Santander. El Ayuntamiento de Marina de Cudeyo confirmó el domingo el incidente a través de sus cuentas en las redes sociales, calificó la desaparición de "este lamentable suceso", y señaló que podría tratarse de un delito. "Todo apunta a que se trata de un robo", aseguró el consistorio.

La estatua, que ha sido un punto destacado de la pequeña localidad de Pedreña (en la región de Cantabria, norte de España) como homenaje al legado de Ballesteros, desapareció en algún momento del fin de semana, dijo la policía local a Reuters, que indicó que ya están trabajando para identificar a los responsables y recuperar el tributo.

"Si alguien ha observado movimientos sospechosos en las últimas 24 horas, por favor, que lo comunique a la Guardia Civil o a la Policía Local", instó el Ayuntamiento en una publicación en Facebook.

La estatua a tamaño real del fallecido golfista estaba ubicada en el parque de La Barquería y fue creada en 2009 por el escultor Salvador García Ceballos. Se instaló de forma permanente en 2017.

La estatua es de bronce y lo representa en una de sus poses más características, con el puño en alto en un gesto triunfal tras ganar el Open Británico de 1984 en Saint Andrews. (Informes de Fernando Kallas y Emma Pinedo, edición en español de Jorge Ollero Castela)