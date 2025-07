Una estrategia contra el cáncer de páncreas plantea combinar radioterapia con hipertermia generada por nanopartículas

MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha informado de que lidera un proyecto internacional para desarrollar una nueva estrategia contra el cáncer de páncreas, en la que plantea combinar radioterapia con hipertermia generada por nanopartículas. Así, el objetivo del proyecto es combinar la radioterapia con hipertermia (tratamiento a través de calor muy localizado) y nanopartículas. Los resultados esperados podrían ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente y una reducción de los costes sanitarios. "Hemos visto que las estrategias individuales ya tienen efecto, conocemos bien los tratamientos y, por eso, creemos que combinarlos sería beneficioso para este tipo de tratamientos", ha señalado Ana Espinosa, investigadora del CSIC en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid y coordinadora del proyecto. La científica del CSIC tiene experiencia en el estudio tratamientos de cáncer basados en hipertermia, una terapia que ataca a las células tumorales aumentando su temperatura mediante nanopartículas activadas desde el exterior. En el ámbito clínico la hipertermia suele acompañar a la radio y la quimioterapia en el tratamiento contra el cáncer en pacientes. "Su uso utilizando nanopartículas generadoras de calor (en el rango de la milmillonésima parte de un metro) ofrece múltiples ventajas", señala Espinosa. Espinosa explica que el cáncer de páncreas es considerado "tumor inmunológicamente frio" porque tiene ciertas características que dificultan una respuesta inmunitaria eficaz contra las células cancerosas. "Este tipo de cáncer tiene un nivel de supervivencia muy bajo, es muy difícil de tratar", indica la investigadora, que explica que, por su naturaleza, las células cancerosas "se esconden del sistema inmunológico y no permiten que los tratamientos sean eficaces". A diferencia de los tumores "calientes", que suelen presentar altos niveles de infiltración y respuesta de células inmunitarias, Espinosa señala que "el de páncreas crea un entorno hostil que evade la terapia inmunitaria", señala Espinosa, que explica que este tipo de tumor crea un "microambiente tumoral (EMT) hipóxico e inmunosupresor", lo que quiere decir que presenta una alta resistencia a la radioterapia. El proyecto, titulado 'Activación inmunitaria radiotérmica para combatir los tumores hipóxicos pancreáticos' (Radiothermal-driven immune activation to tackle pancreatic hypoxic tumors, XPANTHER, en inglés), busca integrar la radioterapia hipertérmica con tratamientos innovadores basados en nanopartículas en modelos 'in vitro'. "Cada elemento contribuye de una manera a la hora de atacar al tumor", señala Espinosa. "El objetivo es avanzar en los tratamientos basados en nanopartículas, mejorando las ventajas terapéuticas sobre los métodos convencionales para un potencial tratamiento oncológico preciso y personalizado. Para ello utilizaremos modelos 'in vitro' avanzados que permiten recrear el microambiente del tumor", detalla. Además, esta investigación también explora la caracterización avanzada de estos sistemas mediante espectroscopía de rayos X basada en radiación sincrotrón. Tiene una financiación total aproximada de 800.000 euros a través de la red TRANSCAN-3, que fomenta la investigación en cáncer de cooperación a nivel europeo e internacional, en este caso sobre investigación translacional contra el cáncer. En España este proyecto está financiado por el Instituto de Salud Carlos III y la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer y en este proyecto liderado por el ICMM-CSIC participan entidades de España (CSIC y el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos), Francia (Institut Curie y Centre National de la Recherche Scientifique e Inserm U1148 Sorbonne Paris Nord University y Avicenne Hospital) y Eslovenia (Academia Eslovaca de Ciencias).