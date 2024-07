Una estudiante de una importante universidad china denuncia públicamente acoso sexual

HONG KONG (AP) — Una estudiante de doctorado en una de las universidades más prestigiosas de China causó revuelo en redes sociales al acusar a su supervisor académico de acoso sexual y de amenazar con impedir que consiguiera su título por rechazar sus proposiciones. Su facultad dijo el lunes que había abierto una investigación.

La mujer, que se identificó como Wang Di y dijo estudiar en la Universidad Renmin de la Facultad China de Artes Liberales, publicó el domingo un video de 59 minutos en el que sostuvo brevemente una tarjeta de identificación en la red social china Weibo y habló sobre cómo había sido agredida.

La mujer, que llevaba máscara en el video, afirmó que su profesor, vicedecano y exrepresentante del Partido Comunista en la universidad, la había agredido de forma física y verbal. También dijo que durante más de dos años le había asignado muchas tareas no pagadas, la había reprendido y amenazado con que no podría graduarse tras rechazarle.

Wang Di compartió una captura de pantalla que supuestamente mostraba mensajes entre ella y el profesor, en los que pedía que se reuniera con él en su oficina para un conversación el 21 de mayo de 2022. También compartió grabaciones de audio que describió como pruebas del acoso. En una se oía a un hombre intentando besar a una mujer que repetía “no, no, profesor”.

“En este momento ya no puedo soportarlo más y no tengo a dónde retirarme, de modo que voy a contarlo”, escribió. Su publicación tenía 1,73 millones de “me gusta” para primera hora de la tarde del lunes, y muchos usuarios dejaron comentarios en apoyo de la estudiante, que reclamaba que el profesor asumiera sanciones legales y se le asignara un nuevo supervisor. Ella también dijo que estaba dispuesta a asumir responsabilidades legales por sus acusaciones contra el profesor.

The Associated Press no pudo verificar de forma independiente las grabaciones ni la acusación de Wang.

La Universidad de Renmin dijo el lunes que se tomaba en serio la denuncia y que había formado un equipo para investigar las acusaciones, añadiendo que tiene tolerancia cero hacia cualquier mala conducta de profesores. El centro prometió que anunciaría los resultados de la pesquisa en unos días.

El profesor no respondió en un primer momento a una solicitud de comentarios de AP.

Las acusaciones de acoso sexual en China se han vuelto poco frecuentes en los últimos años, tras un breve repunte asociado al movimiento #MeToo que fue rápidamente sofocado por el gobierno. El Partido Comunista Chino, que gobierna el país, considera los movimientos sociales fuertes como una posible amenaza para la estabilidad y su asidero sobre el poder.

Una periodista china que defendió los derechos de las mujeres dentro del incipiente movimiento #MeToo fue condenada en junio a cinco años de prisión por cargos de incitar a la subversión de la autoridad del estado, según sus seguidores.

En uno de los casos más conocidos, la exestrella china del tenis Peng shuai también desapareció de la vista del público tras acusar al exfuncionario de alto nivel Zhang Gaoli de agresión sexual en 2021. Su acusación fue rápidamente borrada de internet y el debate al respecto sigue estando muy censurado.

