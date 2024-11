Una explosión daña el canal que alimenta las principales centrales eléctricas de kosovo

PRISTINA, 29 nov (Reuters) - Una explosión en la noche del viernes dañó un canal en el norte de Kosovo que suministra agua a dos centrales eléctricas de carbón que generan casi toda la electricidad del país, dijeron las autoridades, culpando a lo que llamaron "un acto terrorista." No hubo informes inmediatos de heridos y la causa de la explosión no estaba clara. El ministro del Interior de Kosovo, Xhelal Svecla, declaró a los medios de comunicación locales desde el lugar de los hechos que la explosión, que se produjo antes de las 1800 GMT, fue "un acto terrorista" y que parte del canal resultó dañado. A primera hora del viernes, la policía de Kosovo anunció un aumento de las medidas de seguridad tras dos recientes atentados en los que se lanzaron granadas de mano contra una comisaría de policía y un edificio municipal en el norte de Kosovo, donde viven personas de etnia serbia. No estaba claro si los incidentes estaban relacionados. En una señal de las tensiones étnicas, la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, culpó a "bandas criminales serbias" del ataque, sin aportar pruebas. Los medios de comunicación locales mostraron imágenes de parte del canal destruido y con fugas de agua, así como una fuerte presencia policial en el lugar. Reuters no pudo verificar inmediatamente las imágenes. Faruk Mujka, director de la compañía de aguas Ibar-Lepenci, declaró al portal de noticias local Kallxo que se había arrojado un artefacto explosivo al canal, que había dañado el muro de un puente. Agregó que el suministro de agua, que también abastece de agua potable a la capital, Pristina, debía interrumpirse para solucionar el problema lo antes posible, ya que era el principal canal para abastecer a la Corporación de Energía de Kosovo (KEK), el principal proveedor de energía del país. La independencia de Kosovo, de mayoría albanesa, llegó en 2008, casi una década después de un levantamiento guerrillero contra el dominio serbio. Sin embargo, persisten las tensiones, principalmente en el norte, donde la minoría serbia se niega a reconocer la condición de Estado de Kosovo y sigue considerando Belgrado como su capital.

(Reporte de Fatos Bytyci, redacción de Lefteris Papadimas y Edward McAllister; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters