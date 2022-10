Una explosión en una empresa de gas deja al menos cinco muertos y más de una veintena de heridos en Colombia

Al menos cinco personas han fallecido, 26 han resultado heridas y hay varias desaparecidas, después de que este sábado se produjese una explosión en una empresa dedicada a la venta y distribución de gas en Barrancabermeja, ciudad ubicada en el norteño estado de Santander, Colombia.

La explosión ha ocurrido alrededor de las 20.00 hora local (03.00 hora peninsular española) en el sector de Pozo Siete, cuando han explotado varios cilindros de gas, que han generado un incendio de grandes magnitudes, según ha informado el periódico colombiano 'Semana'.

"No podemos dar un balance completo porque la emergencia aún no ha sido controlada, aún hay llamas y algunos cilindros no alcanzaron a explotar, por lo cual se podría generar nuevas explosiones. Estamos evacuado a los residentes del sector, pero necesitamos que todos colaboren para evitar una tragedia mayor, tenemos el 90 por ciento del fuego controlado", ha explicado el subsecretario de Gestión de Riesgo de Barrancabermeja, Adith Romero Polanco.

Debido a las continuas explosiones, las autoridades han ordenado la evacuación de las viviendas aledañas al local en llamas. Miembros del Ayuntamiento han recomendado a todos los civiles que despejan la zona para que los Bomberos puedan ejercer las labores de rescate, indica el diario 'El Tiempo'.

Los servicios de emergencias que se han trasladado hasta el lugar de los hechos --personal de Defensa Civil, agentes de la Policía Nacional y del Ejército-- han trasladado a las víctimas en hacia los centros hospitalarios de la zona, en donde se ha reportado un colapso en el área de urgencias.

Por ello, las autoridades locales han declarado la alerta amarilla hospitalaria con el fin de activar todas las unidades de urgencia de los centros sanitarios de las inmediaciones.

"Declaramos alerta amarilla hospitalaria. Con todos los organismos de socorro seguimos atendiendo emergencia en el sector Pozo 7, donde se presentó explosión e incendio", ha informado el alcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach.

"Desde el primer momento acudimos con los Bomberos de Barrancabermeja y los heridos están siendo trasladados a centros asistenciales", ha agregado Eljach.