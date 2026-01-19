Una explosión en una fábrica de Mongolia Interior, China, deja 2 muertos y 84 hospitalizados

BEIJING (AP) — La policía china detuvo a los responsables de una fábrica de acero en la región de Mongolia Interior después de que una explosión el domingo matara a dos personas y dejara a otras 84 hospitalizadas. Ocho personas más seguían desaparecidas.

Un tanque de almacenamiento presurizado diseñado para contener vapor y agua a alta temperatura explotó en la fábrica, informaron el lunes las autoridades de la ciudad de Baotou.

La explosión ocurrió en una planta de Baogang United Steel en la ciudad de Baotou alrededor de las tres de la tarde del domingo y causó temblores en las áreas circundantes. Un equipo de rescate estaba buscando a las ocho personas que están desaparecidas, dijo un representante de la Oficina de Información de la ciudad de Baotou en una conferencia de prensa el lunes por la mañana.

Según los medios estatales, Baogang United Steel es una importante empresa estatal.

