Una explosión en una fábrica de pólvora en el oeste de Rusia deja al menos cinco muertos y más de cien heridos

MADRID, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -

Al menos cinco personas han muerto y más de un centenar se encuentran heridas de diversa consideración en el oeste de Rusia por una explosión declarada en una planta de pólvora de la región de Riazan, según han confirmado las autoridades locales.

El incendio ha tenido lugar en una planta del municipio de Shilovski, según ha anunciado el gobernador regional, Pavel Malkov, en su canal de Telegram, por causas todavía bajo investigación. Las autoridades estudian una posible negligencia y Ucrania no se ha pronunciado al respecto de lo ocurrido.

"La explosión y el incendio posterior no están relacionados con el ataque con drones y se produjeron debido a una infracción de las normas de seguridad", según hizo saber el Departamento de Investigación del Comité de Investigación de la región en un comunicado.

El gobernador ha dado orden a la Alcaldía para que declare el estado de emergencia municipal y establecido un cuartel general para coordinar las tareas de extinción y socorro.