Una explosión en una planta química de Mississippi provoca una fuga de amoniaco y evacuaciones

YAZOO CITY, Misisipi, EE.UU. (AP) — Una explosión el miércoles en una fábrica de productos de hidrógeno y nitrógeno en Misisipi provocó una fuga de amoniaco y obligó a los residentes cercanos a evacuar, dijeron las autoridades.

El gobernador de Misisipi, Tate Reeves, dijo en una publicación en la red social X que funcionarios de emergencia de todo el estado estaban respondiendo a la fuga de amoniaco anhidro en la planta de CF Industries al norte de Yazoo City.

No se han reportado muertes ni heridos, expresó.

"Gracias a todos los rescatistas y responsables de emergencias de Misisipi por responder rápidamente a la fuga", comentó.

Fotos y videos publicados en línea muestran una gran columna de humo amarillento elevándose sobre la instalación, que incluye una planta de amoníaco y cuatro plantas de ácido nítrico, entre otras cosas.

El recinto puede almacenar alrededor de 48.000 toneladas de amoniaco, aunque la cantidad exacta presente cuando ocurrió la explosión no estaba clara de inmediato.

CF Industries dijo en un comunicado que no había heridos y "todos los empleados y contratistas en el sitio en el momento del incidente han sido localizados de manera segura".

Andre Robinson, quien vive a unas 800 metros (media milla) de la instalación, dijo que él y su hijo se estaban preparando para hacer gumbo cuando escuchó lo que sonaba como un estallido sónico o un árbol cayendo sobre su casa.

"Hubo un estallido y luego la casa se sacudió", afirmó.

Cuando miró afuera, dijo Robinson, vio humo elevándose desde la instalación y comenzó a oler un fuerte aroma a amoniaco.

"Estamos acostumbrados al olor a amoniaco, pero no tan fuerte", agregó, señalando que su familia había evacuado después a Jackson.

Parte de la Ruta 49E de Estados Unidos fue cerrada temporalmente, según el Departamento de Transporte de Misisipi.

El Departamento de Calidad Ambiental de Misisipi dijo en una publicación en X que "las operaciones de monitoreo del aire están en marcha y continuarán el tiempo que sea necesario para garantizar la seguridad pública".

El amoniaco anhidro se utiliza como fertilizante para ayudar a proporcionar nitrógeno a las plantas de maíz y trigo, según el Departamento de Agricultura de Minnesota. Si una persona lo toca cuando está en forma de gas o líquido, podría quemarse.

Yazoo City es una pequeña comunidad a unas 50 millas (80 kilómetros) al norte de Jackson.

