Una exposición de la SGAE rinde homenaje al cine español de comedia de los últimos 90 años

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha organizado una exposición que recorre 90 años de la historia del cine español de comedia, con decenas de objetos, guiones y atrezo de medio centenar de películas, desde 'La gran familia', de Fernando Palacios, hasta 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', pasando por 'Torrente, el brazo tonto de la ley', de Santiago Segura.

La exposición se podrá visitar de forma gratuita del 18 de septiembre al 9 de noviembre en la sede madrileña de la entidad, en el Palacio de Longoria, de 16:00 a 21:00 horas.

La muestra, titulada 'Comedia, que no es poco. Las grandes comedias del cine español', ha sido comisariada por el humorista y guionista Arturo González-Campos (director de los pódcasts culturales Todopoderosos y Aquí hay dragones).

A partir de una selección de casi medio centenar de películas características del género, desde sus clásicos primigenios de los años 30 y 40 del siglo XX hasta los más recientes éxitos de la cartelera, la SGAE quiere "homenajear a todas y todos sus creadores y artistas, porque la historia de un pueblo es también la de aquellos que han hecho reír a sus habitantes".

"Todas estas películas son, además de maravillosas, auténtica historia de España", ha apuntado González Campos.

La muestra cuenta con el respaldo de Radio 3 e incluye decenas de objetos, desde guiones originales a esbozos de diseño, claquetas o material de atrezo de algunas de las películas escogidas, procedentes de los archivos de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, el Centro de Documentación y Archivo (CEDOA) de SGAE, la Biblioteca Rafael Azcona del Ayuntamiento de Logroño o las Filmotecas Española y de Albacete, así como de las productoras El Deseo, El Terrat y Zeta Studios, junto a piezas de colecciones particulares.

Además, para contextualizar los contenidos de la muestra, se incluyen textos firmados por el cineasta Rodrigo Cortés, la guionista y actriz Marta González de Vega, la directora y guionista Paula Ortiz, la crítica de cine Mariona Borrull y el productor cinematográfico Félix Tusell.

"El género de comedia, en sus más dispares vertientes, ha sido siempre uno de los favoritos, si no el que más, en nuestras pantallas, con grandes títulos que han arrasado en las taquillas y que incluso han traspasado fronteras. Películas con las que hemos crecido y que son parte imprescindible de nuestra historia. Por eso, a través de esta exposición, hemos querido ahora revivirlas, redescubrirlas y rendirles un más que merecido tributo", ha subrayado el presidente de SGAE, Antonio Onetti.

Los visitantes podrán empezar recordando el cine de Benito Perojo, que ya en la primera década del siglo XX logró gran éxito con su Peladilla, personaje cómico que emulaba al Charlot de Charles Chaplin, y que llegó a dirigir más de 40 títulos de distinto signo.

A continuación, podrán pasar por la edad de oro de la comedia española, con una serie de propuestas que, sorteando la censura a base de imaginación e ingenio, echaron mano de un humor irónico e incisivo para retratar a la sociedad de la época y criticar sus usos y costumbres.

De esos tiempos son, por ejemplo, 'Historias de la radio' (José Luis Sáenz de Heredia), 'El pisito' (Marco Ferreri e Isidoro M. Ferry) y 'La gran familia' (Fernando Palacios).

La muestra también recoge el despegue como director y su consolidación como actor de Fernando Fernán Gómez, con 'La vida por delante' o 'El extraño viaje', y el momento en que el género alcanzó la cima con la alianza artística entre el cineasta Luis García Berlanga y el guionista Rafael Azcona, con largometrajes como 'Plácido' y 'El verdugo'.

En noviembre de 1977, un Real Decreto sentenció la censura franquista e inauguró un proceso de libertad que, en el ámbito cinematográfico, impulsó exitosos géneros como el del erotismo y el destape, con Andrés Pajares y Fernando Esteso en largometrajes como 'Los bingueros', de Mariano Ozores, o el de la nueva comedia madrileña, representada por realizadores como Fernando Trueba (Ópera prima) y Fernando Colomo (Bajarse al moro).

Otra esquina de la modernidad la ocupó Pedro Almodóvar, con trabajos como '¿Qué he hecho yo para merecer esto?' y 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'.

La exposición también analiza los años 90 cuando destacó un humor salpicado por la irreverencia y la incorrección, de la mano de cineastas como Juanma Bajo Ulloa (Airbag) y Santiago Segura (Torrente, el brazo tonto de la ley); y el siguiente milenio, en el que la comedia fue virando progresivamente hacia un modelo más cordial.

A este primer cuarto del actual siglo XXI corresponden películas como Días de fútbol (David Serrano), Campeones (Javier Fesser), Ahora o nunca (María Ripoll) y El pregón (Dani de la Orden), entre otras.