Una exposición fotográfica refleja el impacto del Comercio Justo en el empoderamiento femenino

La exposición 'Empoderadas. Mujeres del Comercio Justo', puesta en marcha por la Coordinadora Estatal Comercio Justo (CECJ), incluye fotografías y testimonios de trabajadoras de cooperativas que se dedican a la producción de café en Nicaragua, de ropa y productos textiles en India y de aceite de argán en Marruecos.

La muestra --que puede visitarse en Madrid, Pamplona, Barcelona y Valencia a lo larto de este mes de marzo-- da a conocer cómo favorecer el empleo de las mujeres, contar con ingresos dignos, estables e igualitarios, y fomentar su participación social para consolidar su independencia económica y empoderamiento personal a través del Comercio Justo, así como romper con los roles socialmente establecidos.

"Ya no soy la mujer que estaba en casa cuidando de la familia. Me han abierto una puerta para que yo misma pueda salir adelante", dice desde su finca de café la agricultora nicaragüense Johana Montenegro. "Hemos logrado romper el mito de que una mujer por sí sola no tiene los medios para salir adelante con éxito" explica desde Marruecos, Amina Ait Taleb, presidenta de una de las cooperativas productoras de aceite de argán.

"Soy la primera mujer de mi familia que trabaja, me siento orgullosa de ello y además soy un ejemplo para la generación más joven", cuenta desde India, Guddiva Yadav, desde el taller de confección de su cooperativa.

En Madrid, la exposición se puede visitar en la estación de Renfe Cercanías de Príncipe Pío, hasta el 20 de marzo, en el vestíbulo de la estación y en el espacio de Igualdad María Zambano (c/ Andrés Mellado, 44), hasta el 16 de marzo.

En Pamplona se puede visitar en la Biblioteca General (Paseo Antonio Pérez Goyena, 3) hasta el 18 de marzo, así como en Mataró (Barcelona) en la Biblioteca Pompeu Fabra (Plaça dÒccitània s/n) hasta el 30 de marzo. También ha estado en Benifairó de Les Valls (Valencia) hasta el 10 de marzo.

Como señala la CECJ, el Comercio Justo es una alternativa comercial cuyo fin es combatir la pobreza y las desigualdades globales. Garantiza derechos esenciales como un salario y condiciones laborales dignas, ausencia de explotación laboral infantil y la protección del medioambiente.

En las más de 60 tiendas de Comercio Justo se pueden encontrar productos de alimentación, como chocolate, café, dulces o bebidas. Además, en estos establecimientos hay ropa, complementos, bisutería, juguetes, artículos de cosmética natural (jabón, cremas, aceites) y de decoración.

Europa Press