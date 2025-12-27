Una familia española desaparece en el naufragio de una embarcación frente a Indonesia

MADRID, 27 dic (Reuters) - Una familia española de cuatro miembros se encuentra desaparecida tras el naufragio frente a las costas de Indonesia de una embarcación en la que viajaban once personas bajo condiciones meteorológicas extremas, informaron el sábado las autoridades españolas y una agencia de noticias indonesia. Los demás pasajeros -otros dos turistas españoles, cuatro miembros de la tripulación y un guía turístico- fueron rescatados sanos y salvos durante el incidente a última hora del viernes, informó la agencia estatal de noticias Antara.

La embarcación volcó empujada por olas de hasta tres metros en el estrecho de la isla de Padar, cerca de la isla de Labuan Bajo, un popular lugar de vacaciones, informó a Antara la autoridad portuaria de la isla.

Los equipos de rescate indonesios estaban buscando a la familia desaparecida, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores español a Reuters. (Reporte de Victoria Waldersee; edición en español de Javier López de Lérida)