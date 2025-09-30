Una filial de Rovi adquiere una planta de fabricación de medicamentos en EEUU

30 sep (Reuters) - Laboratorios Farmacéuticos ROVI, SA:

* DIJO EL LUNES QUE SU FILIAL ROIS PHOENIX INC FIRMÓ UN ACUERDO DE COMPRAVENTA CON BMS PARA ADQUIRIR UNA PLANTA DE FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS INYECTABLES UBICADA EN PHOENIX, ARIZONA, EEUU

* EL CIERRE DE LA OPERACIÓN ESTÁ PREVISTO PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2026

* EL ACUERDO TIENE UNA DURACIÓN INICIAL DE CINCO AÑOS A CONTAR DESDE EL CIERRE DE LA OPERACIÓN Y CONTEMPLA UN PAGO MÍNIMO DE US$50 millones POR CADA AÑO DE CONTRATO

