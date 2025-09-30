Una filial de Rovi adquiere una planta de fabricación de medicamentos en EEUU
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
30 sep (Reuters) - Laboratorios Farmacéuticos ROVI, SA:
* DIJO EL LUNES QUE SU FILIAL ROIS PHOENIX INC FIRMÓ UN ACUERDO DE COMPRAVENTA CON BMS PARA ADQUIRIR UNA PLANTA DE FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS INYECTABLES UBICADA EN PHOENIX, ARIZONA, EEUU
* EL CIERRE DE LA OPERACIÓN ESTÁ PREVISTO PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2026
* EL ACUERDO TIENE UNA DURACIÓN INICIAL DE CINCO AÑOS A CONTAR DESDE EL CIERRE DE LA OPERACIÓN Y CONTEMPLA UN PAGO MÍNIMO DE US$50 millones POR CADA AÑO DE CONTRATO
Fuente de la información:
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)
Otras noticias de Medicamentos
Más leídas
- 1
Oración a San Miguel Arcángel: esta es su historia y qué rezarle
- 2
Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 29 de septiembre
- 3
Manuel Antelo: “No podemos ser tan ingratos de no reconocer el cambio”
- 4
In Memoriam de los Martín Fierro 2025: así fue el momento más emotivo de la noche