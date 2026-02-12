Una flotilla internacional con ayuda directa a Cuba para "romper el bloqueo de EEUU"

La iniciativa, denominada "Nuestra América", es presentada por sus organizadores como una acción humanitaria y política destinada a romper el bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla.

Según sus promotores, la misión busca responder al rápido deterioro de la situación interna en Cuba, marcada por la escasez de combustible, apagones prolongados y dificultades de suministro en hospitales y farmacias. El proyecto se inspira en iniciativas internacionales de solidaridad previas y también busca enviar un mensaje político de apoyo al pueblo cubano.

Entre sus partidarios se encuentran el activista estadounidense David Adler, el exlíder laborista británico Jeremy Corbyn y la congresista demócrata estadounidense Rashida Tlaib, todos ellos críticos del embargo estadounidense.

Analistas independientes, sin embargo, señalan que la crisis de la isla también se ve agravada por factores estructurales internos, incluida la gestión económica y la falta de reformas profundas, además de los efectos de las sanciones internacionales (ANSA)