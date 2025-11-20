Una fuerte granizada causa un accidente múltiple y retenciones en la A-67 en ambos sentidos en la zona de Polanco

LA NACION

SANTANDER, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Una fuerte granizada ha provocado este jueves un accidente múltiple con unos siete vehículos implicados en la autovía A-67 en el entorno de Polanco a Miengo, aunque sin heridos de consideración.

La colisión se ha producido antes de las 14:30 cuando la calzada se ha cubierto de granizo, aunque hasta el momento solo se han observado daños "de chapa" en los coches, según han informado fuentes de Tráfico a Europa Press.

El accidente ha dado lugar a retenciones en ambos sentidos de la autovía -aunque no se ha llegado a cerrar- desde el kilómetro 185 en Barreda hasta el 189 en Bárcena de Cudón.

